Com conclusão da obra do acesso ao Pioneiros; Filinto Muller será recapeada

Com o serviço executado neste sábado (04), os últimos 900 metros da Rua Francisco dos Anjos está com pavimento novo que cobriu o asfalto antigo feito há mais de 20 anos que estava todo remendado por sucessivos tapa-buraco. A Rua Francisco dos Anjos é principal ligação do Bairro Pioneiros ao centro da cidade. Nesta etapa foi recapeado o trecho entre a Ana Luiza de Souza e a Avenida Filinto Muller.

A partir da próxima semana a frente de serviço vai se deslocar para a Avenida Filinto Muller, que será recapeado numa extensão de 1,237 km, entre as Ruas João Hernandes e a Avenida Senador Antônio Mendes Canale. Numa outra etapa receberá asfalto novo o trecho final da Filinto, que termina na rotatória com a Avenida Manoel da Costa Lima.

O sábado foi de muito trabalho nas frentes de recapeamento que estão sendo executadas. Na Rua Souto Maior, Bairro Tijuca, onde nós últimos dois dias foi feita a fresagem de parte do pavimento comprometido, começaram as ser feitos os remendos , etapa que antecede o recapeamento programado para iniciar semana que vem. Na região urbana do Centro, começou a remoção do asfalto antigo na Rua Chaddi Scaff, via transversal à Avenida Rodolfo José Pinho (recém recapeada), que se estende até a Avenida Ricardo Brandão, uma extensão de 1,610 km .A via liga o Jardim São Bento ao Jardim dos Estados.

Balanço

Após 3 semanas de serviço, a Rua Francisco dos Anjos, além das Avenidas José Nogueira Vieira, Rodolfo José Pinho Marinha, que estavam com o asfalto (feito há mais de 30 anos ) remendado, receberam novo pavimento. Neste período já foram feitos mais de 6,3 quilômetros de recapeamento. Neste projeto , orçado em R$ 16,7 milhões, estão programados 25 quilômetros de recapeamento em 21 vias de 5 regiões urbanas.

Na região urbana do Lagoa, por exemplo, onde está localizada a Avenida Marinha (principal via comercial da Coophavila II), estão programados 7,5km de recapeamento. Na Rua Souto Maior será feito 1,750 km de asfalto novo. O trecho começa na Avenida Panambi Vera e passa por vários bairros, como o Jardim Tijuca , Jardim Corcovado, Vila São Pedro , São Jorge Lagoa. Numa segunda etapa será recapeado o trecho restante, quando a Souto Maior, passa a se chamar Fátima do Sul e finalmente, se torna Rua Península, na Coophavila II.

Depois da Souto Maior, será recapeada a Rua Clineu da Costa Moraes, com 1 km de extensão, que liga a rotatória da Marechal Deodoro/Manoel da Costa Lima ao Jardim Leblon. Depois receberá asfalto novo a Rua Manoel Joaquim de Moraes que também atravessa vários bairros, como Vila Jussara, Coophama e Leblon, um trajeto de 1,5 km.