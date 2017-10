Com chuvas isoladas, temperatura em MS chega a 41 graus na sexta-feira

O clima seco manteve nesta terça-feira o tempo firme nas regiões nordeste e leste, com umidade do ar em torno de 25%. - Chico Ribeiro

A alta temperatura continuará predominando durante esta semana em Mato Grosso do Sul, com uma forte massa de ar seco e umidade do ar reduzida na maioria das regiões, castigando principalmente a nordeste, onde a meteorologia prevê os termômetros marcando 40 e 41 graus na quinta e sexta-feira. Nas demais áreas, 35 graus em média.

O clima seco manteve nesta terça-feira o tempo firme nas regiões nordeste e leste, com umidade do ar em torno de 25%. Nas demais áreas, houve predomínio do sol, mas com concentração de nuvens e registro de pancadas de chuvas isoladas no período da tarde. Em Maracaju, a temperatura oscilou entre 19 e 37 graus.

Na quarta-feira (18.10), tempo parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva isolada à tarde, exceto no leste do Estado, onde estará parcialmente nublado a claro. Baixa umidade do ar à tarde no nordeste, leste e em áreas isoladas do sul. Temperatura oscilando entre 20 e 39 graus. Na quinta, pode ocorrer trovoadas, exceto no nordeste.

Domingo mais ameno

“O tempo começará a ficar instável no Estado a partir de quinta-feira, com nuvens carregadas que podem provocar chuvas acompanhadas de trovoadas por pelo menos até segunda-feira (23.10)”, explicou Franciane Rodrigues, do Centro de Monitoramento do Tempo, Clima e Recursos Hídricos de MS (Cemtec), com base em informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

As condições climáticas na sexta-feira (20.10) praticamente se mantêm – céu nublado e chuvas isoladas de baixa intensidade -, contudo a região nordeste terá sol a pico, mesmo parcialmente nublada, conforme divulgou a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. A temperatura deverá estar elevada no sábado, com pequena queda no domingo (máxima de 27 graus).