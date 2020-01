Com chuvas, agência alerta responsáveis por barragens de mineração

Com a previsão de chuvas torrenciais, a Agência Nacional de Mineração (ANM) emitiu alerta para empresas responsáveis por barragens de mineração nos dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goiás. Segundo o Instituto de Meteorologia (Inmet), estão previstas chuvas intensas com acumulações elevadas de precipitação até o sábado (25).

A ANM pede que as equipes de segurança de barragens se mantenham em alerta com monitoramento diário das condições das estruturas até a próxima segunda-feira (27). A agência aconselha uma atenção especial às tomadas de água dos vertedouros, para garantir a capacidade vertente de acordo com o projeto.

A previsão do Inmet para os próximos dias é que o volume de chuvas alcance de 150 milímetros a 400 milímetros, impactando intensamente esses estados. O Inmet informou que as áreas com maior probabilidade de ocorrerem desastres são a região metropolitana de Belo Horizonte, a Zona da Mata Mineira e o estado do Espírito Santo.

*Com supervisão de Aline Leal