Com chegada de período de chuvas, Defesa Civil alerta sobre formas de prevenção a desastres naturais

É no mês de novembro que se inicia, aqui no Estado, o período crítico de chuvas e desastres naturais, o que coloca a Defesa Civil em Estado de alerta. O coordenador da Defesa Civil do Mato Grosso do Sul, Coronel Isaías Ferreira Bittencourt destaca a importância de saber proceder preventivamente, para evitar prejuízos e, principalmente, danos à população.

De acordo com o Coronel estão sendo tomadas todas as providências necessárias para orientar e dar suporte aos municípios e cabe à comunidade.

O Coordenador da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, coronel Isaías Ferreira Bittencourt alerta que em situações de emergência, deve-se procurar um local seguro e acionar os serviços de emergência: Defesa Civil 199 e Corpo de Bombeiros 193.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)