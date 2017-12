Com chegada de indústrias, Selvíria tem desenvolvimento garantido e geração de emprego e renda

Os primeiros tanques para teste já foram instalados e a produção para abate começa em janeiro de 2018, já as obras do frigorífico com capacidade de processamento de 10 mil toneladas de peixe/ano, devem ser concluídas no fim de 2019. - Fotos: Priscilla Peres (SEMAGRO)

Com menos de 6,5 mil habitantes, Selviria vê na chegada de indústrias ao município a esperança para o desenvolvimento. Os investimentos da Tilabras prometem transformar o município em referência nacional na produção de tilápias, mas ainda há empresas voltadas para artigos pets, confecção de uniformes e sapatos.

De acordo com o IBGE, a estimativa é de que em 2015 havia 1.530 pessoas trabalhando, com rendimento médio de 2,1 salários mínimos. Mas, só a Tilabras deve gerar mil vagas de emprego nos próximos anos, com expectativa de aumentar a contratação no auge da produção, em 2023.

Em maio deste ano, a empresa conseguiu outorga onerosa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para explorar o potencial hídrico da região por 30 anos. Os primeiros tanques para teste já foram instalados e a produção para abate começa em janeiro de 2018, já as obras do frigorífico com capacidade de processamento de 10 mil toneladas de peixe/ano, devem ser concluídas no fim de 2019.

Atualmente, 16 funcionários trabalham na produção de tilápias da Tilabras em Selviria, mas há vagas abertas e que devem ser preenchidas com o caminhar da obra. A seleção de currículos está sendo feita pelo balcão de empregos da Prefeitura e o objetivo da empresa é dar prioridade a mão de obra local.

Enquanto isso, a Kelco deve inaugurar no início de 2018 sua unidade especializada na produção de artigos para pets no município. A média é de 80 empregos diretos no primeiro ano de atuação. A localização estratégica, na divisa com São Paulo, também atraiu as empresas Brink e Multifardas, que produzem calçados e uniformes, respectivamente.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) tem acompanhado e fomentado a atração de investimentos para o município, por acreditar na importância de se transformar a matriz econômica das cidades. Entre as ações em andamento, está o projeto de instalação de um núcleo industrial.

“Estamos conversando com a Unesp para negociar a doação de uma área onde seria instalado o núcleo industrial de Selviria. O município tem recebido investimentos importantes e desponta como um município com grande potencial para os próximos anos”, afirma o titular da Semagro, Jaime Verruck.

O prefeito, José Fernando Barbosa, comemora a chegada das empresas e agradece a parceria com o Governo do Estado. “Muitos moradores do município trabalhavam na Eldorado e saíram recentemente, então, a chegada dessas indústrias dão ânimo para a população e esperança de desenvolvimento para nós da administração”.