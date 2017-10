Instituto Mirim reúne adolescentes e suas famílias em evento

Dentre as atividades destacaram-se oficinas para geração de renda, tais como: fotografia, maquiagem, artesanato e alfajor - Foto: Marlon Ganassin

O Instituto Mirim de Campo Grande ficou com a casa lotada nesta sexta-feira (27). Em parceria com diversas instituições governamentais e privadas, a entidade promoveu o Encontro para Convivência Familiar e ofereceu aos adolescentes mirins maior integração com seus familiares, além de diversos serviços sociais e participação em oficinas, palestras, atividades culturais e de lazer.

Para a estudante Andrea Nunes, que tem o filho César Augusto Nunes, e a sobrinha Luana Delgado Andrade na instituição, o momento foi muito oportuno. “Estou aproveitando para usar alguns dos serviços ofertados aqui. Achei bem pontual trazer esses serviços que muitas vezes a gente precisa e não consegue ir por falta de tempo”, disse.

Ela contou que boa parte da família foi mirim e por isso a confiança no lugar. “Na nossa família várias pessoas passaram por aqui. Hoje meu filho e minha sobrinha estão no Instituto Mirim. Todos tiveram uma oportunidade muita boa em conseguir o primeiro emprego, começar a trabalhar. Todos começaram aqui, deu certo para eles (familiares), e agora estamos com minha sobrinha e meu filho para serem capacitados”, frisou.

Para Odete Florentin Ferreira, o Instituto Mirim transformou o filho. “É muito bom pra gente de classe baixa. Eu agradeço muito por ele estar aqui. Antes ele era uma pessoa, e hoje é outra. Na escola melhorou muito. Os professores falaram quando fui buscar que o Instituto o fez mudar. Ele está mais aplicado, mais obediente, atencioso, com interesse no estudo. Esses quatro meses fez dele outro Cleber”, contou.

E é exatamente este o objetivo do Instituto Mirim, promover a integralidade no atendimento ao jovem e às famílias e a ampliação ao mercado de trabalho.

O prefeito Marquinhos Trad esteve no IMCG e elogiou o evento. “Nesta tarde os pais, avôs, tios, tias, irmãos puderam vir aqui e usufruir de tudo que está sendo ofertado. É bazar de brinquedo, dança, brincadeiras, oficinas, uma tarde maravilhosa para conviver com a família”, disse.

Dentre as atividades destacaram-se oficinas para geração de renda, tais como: fotografia, maquiagem, artesanato e alfajor. Também foram ofertados serviços de emissão de RG, Cartão do SUS, Cadastro Único-NIS e emissão de Carteira de Trabalho. Além disso, houve cadastro em programa de Habitação e ofertas de emprego.

Para a diretora-executiva do IMCG, Claudia Penteado, o momento é uma oportunidade para os jovens se divertirem com a família e usarem os serviços ofertados. “É muito importante este encontro de convivência familiar, tanto para os adolescentes, quanto para os próprios familiares. É uma oportunidade de usar os diversos serviços e conhecer ainda mais o instituto. Fazer parte do dia a dia das ações do Instituto Mirim”, salienta.

Ela conta ainda que no evento haverá serviços como cadastro biométrico, orientação jurídica familiar, bazar e doação de brinquedos, show cultural e desapego solidário. “Para o desapego solidário nós promovemos a doação de roupas entre funcionários e amigos e coletamos diversas peças e objetos que serão entregues no dia do evento. Cada pessoa que vier vai escolher algo e levar para casa”, explicou.

A diretora do IMCG Claudia Penteado agradeceu o empenho de todos. “Quero agradecer toda a equipe do Instituto Mirim que não mediu esforços para fazer acontecer ente encontro com os familiares. Agradecer as empresas que liberam os mirins trabalhadores para que estivessem aqui hoje. Foi uma oportunidade para todos usar os serviços, já que durante a semana para quem trabalha não tem, tempo de fazer”, ressaltou.

Apoiaram o evento a Prefeitura Municipal de Campo Grande, o Fundo de Apoio à Comunidade, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Publica, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, a Universidade Estadual de Matogrosso do Sul, Mary Kay, a Clinica Ortodonthic Center, o Portal Fit Dance e o SINDIPROCAB/MS.