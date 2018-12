Com câmeras e internet livre, prefeitura usa tecnologia em favor da população

A fim de garantir o controle da segurança em tempo real, feito pela Polícia Municipal, a Agetec instalou câmeras de vigilância em pontos estratégicos - André Bittar

Além das atividades artísticas e culturais, variedade na gastronomia, city tour, passeio de Maria Fumaça e conforto disponíveis na Cidade do Natal, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), levou para o espaço, nos altos da Avenida Afonso Pena, um conjunto de tecnologia que envolve entretenimento, através da internet e QR Code, além de segurança para as famílias, através de câmeras de monitoramento.

A fim de garantir o controle da segurança em tempo real, feito pela Polícia Municipal, a Agetec instalou câmeras de vigilância em pontos estratégicos. Neste sentido, o efetivo que faz a guarda naquele espaço, contando com o auxílio de segurança privada, poderá acompanhar as atividades e agir de imediato, no caso de possível atitude suspeita dentro da Cidade do Natal.

A primeira-dama, Tatiana Trad, uma das responsáveis pela organização da Cidade do Natal, destaca que toda a estrutura naquele espaço foi pensada como uma experiência, algo que além de levar a alegria, criasse um local de confraternização para todas as famílias.

“E, para que isso acontecesse de fato, aumentamos a segurança dentro daquele espaço, como também, um policiamento extensivo no entorno. Além disso, posicionamos câmeras de vigilância em postos estratégicos. Dessa forma, toda população pode vir se divertir com tranquilidade”, informa Tatiana.

O prefeito Marquinhos Trad determinou que, mesmo após o encerramento das atividades da Cidade do Natal, em janeiro, seja mantida a câmera de vigilância para que seja uma constante a segurança das famílias que utilizam aquele espaço. “Vamos manter a câmera que faz o giro 360º, registrando toda a movimentação no perímetro. Isso vai permitir mais tranquilidade para a população que utiliza aquele espaço durante as feiras de artesanato e atividades de esporte e lazer”, anuncia.

Conecta Campo Grande

Outra ferramenta importante disponibilizada durante o período da Cidade do Natal, que segue até 6 de janeiro de 2019, é a internet livre, por meio do ‘Conecta Campo Grande’. Para acessar o serviço, a pessoa precisa fazer um único cadastro para criação de login e senha e, assim, utilizar a conexão todas as vezes que estiver naquela área de abrangência. Para ter acesso, o usuário deve buscar, no local, a rede Conecta Campo Grande.

O diretor-presidente da Agetec, Paulo Cardoso Fernandes, garante que a conexão é segura e, neste sentido, a população pode utilizar sem receio. “A liberação da internet no local foi possível através de fibra ótica implantada no espaço, o que garante maior eficácia e segurança para quem utilizar a rede. Até mesmo por isso é necessário fazer o cadastro para começar a usar o serviço, a fim de otimizar a qualidade da conexão e ter melhor gerenciamento e controle da rede”.

Com o acesso livre, o usuário não precisará utilizar seu pacote de dados para navegar pela internet enquanto estiver na Cidade do Natal. Além de navegar nos sites, o público terá a facilidade na hora de chamar um Uber, se necessário, ou confirmar o itinerário das linhas de ônibus especiais, que estão circulando para atender o público no período de fim de ano.

QR Code

Outra ferramenta disponível são os totens, que estão distribuídos no local com divulgação de QR Code. Através do celular, basta o cidadão apontar sua câmera para o código gravado no painel e, automaticamente ele será direcionado para o tópico com as informações. São seis equipamentos que oferecem os seguintes serviços:

Deixe sua Opinião: pesquisa de opinião para que a população deixe sugestões ou faça elogios, a fim de garantir o aperfeiçoamento no atendimento da Cidade do Natal.

Artesanato e Solidariedade: apresenta os produtos comercializados pelas barracas, que terão parte da renda destinada às comunidades carentes assistidas pelo FAC.

Shows e Atrações: disponibiliza a agenda cultural atualizada com horários dos eventos, shows e apresentações culturais.

Gastronomia: apresenta os pratos oferecidos na praça da alimentação instalada no local.

Dia-a-dia da Cidade do Natal: conecta o usuário às novidades que envolvem o evento, com vídeos, fotos, notícias e outras informações.

Conheça a Cidade do Natal: apresenta a estrutura instalada no local com suas funcionalidades

Portal Cidade do Natal 2018

Além de todas as ferramentas descritas, a prefeitura mantém a atualização do site da Cidade do Natal, pelo qual a população pode acompanhar do celular ou através de um computador, tudo o que acontece no local, além de conferir itinerários de ônibus, horários dos passeios do City Tour e da Maria Fumaça, agenda de shows, entre outras informações.

Paulo Cardoso destaca que a oferta da tecnologia em favor da população foi uma exigência do prefeito Marquinhos Trad e da primeira-dama Tatiana Trad, a fim de facilitar e garantir mais conforto e segurança durante o passeio das pessoas que visitarem a Cidade do Natal.

“Foi um pedido especial do prefeito e da primeira-dama, para que a Agência de Tecnologia disponibilizasse todas as ferramentas possíveis a fim de facilitar o passeio para aqueles que forem até o local, sendo a implantação das câmeras prioridade. É importante também ressaltar a economia que a prefeitura passou a fazer ao disponibilizar, de maneira digital, todas as informações, incluindo agenda de shows, cardápios, etc, através dos totens com QR Code ou site, que podem ser acessados sem restrição, com a internet que está liberada no local. É uma quantidade expressiva de papel que deixou de ser descartado na natureza. Ou seja, a prefeitura tem a preocupação de utilizar a tecnologia em favor das pessoas, mas sem deixar de lado sua preocupação com a sustentabilidade e o meio ambiente”, destaca o diretor da Agetec.