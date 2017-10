Com aumento de nebulosidade, Alerta Rio informa que poderá chover hoje

O Alerta Rio, sistema de previsão do tempo da Prefeitura do Rio informou que haverá mudança nas condições climáticas na cidade neste fim de semana. As alterações serão causadas pela passagem de uma frente fria pelo oceano.

Hoje (14), com o avanço da frente fria pelo oceano, os ventos ficarão mais intensos ao longo do dia, com previsão de vento moderado e ocasionais rajadas de vento forte. O Alerta Rio indicou aumento de nebulosidade durante este sábado e possibilidade de chuva fraca a moderada isolada à noite. As temperaturas estarão estáveis com máxima prevista de 35ºC.

Para amanhã, (15), primeiro dia do horário de verão, há expectativa de ventos úmidos do mar para o continente, que manterão o tempo instável. A previsão é céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. As temperaturas estarão em declínio, com máxima de 27ºC e os ventos serão moderados.

Os ventos irão transportar umidade do oceano para a cidade do Rio na segunda-feira (16) e, por isso, há previsão de céu nublado e de chuva fraca isolada para a madrugada. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas estáveis.

O tempo voltará a ficar estável e sem previsão de chuva na terça-feira (17). Os moradores e visitantes do Rio, vão ver o céu passar de nublado a parcialmente nublado. Quanto aos ventos, ficarão com intensidade fraca a moderada e as temperaturas permanecerão estáveis.

Veja Também

Comentários