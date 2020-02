Com aulas também à noite, curso de manipulação de alimentos já formou milhares de pessoas

Nesse ano, a CVS oferece três turmas, sendo uma em cada turno, facilitando o acesso da população à qualificação e oferece uma melhor formação profissional - Foto: Divulgação

Idealizado em 2010 e, a partir desse ano com uma nova turma no período da noite, o curso de manipulação de alimentos oferecido pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária (CVS) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), já formou pelo menos nove mil pessoas que foram capacitadas e qualificadas para trabalhar com a alimentação.

O curso tem como objetivo reduzir os riscos sanitários inerentes à produção e manipulação de alimentos, resultando na diminuição de doenças provocadas pelo consumo de produtos contaminados.

Nesse ano, a CVS oferece três turmas, sendo uma em cada turno, facilitando o acesso da população à qualificação e oferece uma melhor formação profissional. Além da abertura de uma nova turma, as que já existiam também tiveram um aumento no número de vagas, passando de 30 por turno, para 60.

Atendendo um pedido antigo da população, as aulas da primeira turma do curso noturno já começaram nessa segunda-feira (03), tendo duração de três dias. As aulas são ministradas em um espaço do Sebrae, oferecendo uma estrutura confortável e segurança para os alunos que optaram pelo curso no período noturno.

As turmas dos outros dois períodos começarão as aulas na próxima segunda-feira (10), também com três dias de curso, essas em um espaço cedido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Mensalmente são oferecidas três turmas e as inscrições podem ser feitas na semana seguinte ao final do curso, sendo que, a partir de março, as inscrições da turma noturna acontecerão pela plataforma do Sebrae.