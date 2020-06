Com atraso em dados da covid, ministro do TCU estuda divulgar balanço diário

Madalena Cruz da Silva reage durante o enterro de seu filho, Paulo Roberto Cruz da Silva, 47 anos, falecido pela doença de coronavírus (COVID-19) no cemitério São Luiz, em São Paulo - Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

Diante do atraso do governo em divulgar os números de pessoas contaminadas e mortas pelo novo coronavírus, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, disse que cogita propor à corte de contas que consolide e divulgue os dados diariamente, até as 18 horas. Desde quarta-feira, os números têm sido disponibilizados pelo Ministério da Saúde perto das 22 horas.

Em sua conta na rede social Twitter, Dantas disse que vai fazer a sugestão aos ministros do tribunal. Caberia ao órgão coletar os dados junto a tribunais de contas estaduais e consolidar as informações.

Com as novas dificuldades para divulgar dados nacionais de infectados, curados e óbitos da Covid-19, as instituições devem ajudar. Cogito propor ao @TCUoficial e aos tribunais de contas estaduais que requisitemos e consolidemos dados estaduais para divulgação diária até 18h.

"A Constituição garante aos cidadãos a transparência das informações de interesse público. Se momentaneamente o governo federal tem dificuldades operacionais, cabe às demais instituições colaborar para que a sociedade não tenha o seu direito frustrado", afirmou Dantas, ao Estadão/Broadcast. Pelo quarto dia consecutivo, o Brasil registrou mais de 1 mil mortes em decorrência da covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 1.005 óbitos, segundo o Ministério da Saúde. No mesmo intervalo, o País teve 30.830 casos confirmados da doença.

No boletim divulgado hoje, não há informações sobre os totais de mortes e casos diagnosticados. A plataforma do Ministério da Saúde sobre a covid-19 está "em manutenção".

Mais cedo, ao ser questionado sobre o atraso na divulgação de dados da doença, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que "acabou matéria no Jornal Nacional", da TV Globo, sobre a covid-19. Bolsonaro não confirmou se é dele a ordem para que os dados, antes entregues por volta das 19h, sejam apresentados apenas perto das 22h. "Não interessa de quem partiu (a ordem). Acho que é justa essa ideia da noite, sair o dado completamente consolidado", disse o presidente.