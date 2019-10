Com atrações regionais e internacionais, começa hoje Terceiro Festival do Chamamé

Campo Grande (MS) – Com atrações regionais e internacionais na música e dança, feira gastronômica e artesanato, começa nesta quarta-feira, 9 de outubro, a partir das 17 horas, o Terceiro Festival Cultural do Chamamé de Mato Grosso do Sul. A programação gratuita acontece na Praça do Rádio, dos dias 9 a 13 de outubro.

Na noite de abertura, no dia 9, tocam o Grupo Zíngaro, Laço de Ouro e Musical Barbaré, além de apresentações do Mainumby Arte Ballet, de Corrientes, Argentina; Santhyago Rios, de Buenos Aires/Argentina; Jazmin del Paraguay, de Asunción/Paraguay e Las Guitarras de Curuzú, da Argentina.

No segundo dia do Festival, quinta-feira, dia 10, apresentam-se Filipin y Su Arpa, de Cel. Oviedo/Paraguay; Grupo Calendário, de Campo Grande; Teresita Vellozo, de Asunción/Paraguay; Castelo & Grupo, de Campo Grande; Fuelles Correntinos, de Corrientes/Argentina e Grupo Avareko, também de Corrientes.

Na sexta-feira, dia 11, às 19h30, acontece a Oficina de Música no Museu de Arte Contemporânea de MS (Marco), com o tema Chamamé (estilos e regiões). Nesta oficina serão estudados os quatro ritmos que compõem o folclore musical da província de Corrientes e suas influências: kangui, Kirei, Siriri. Ministram a oficina o maestro Cesar Frete, da Orquestra Folclórica de Corrientes – San Roque, Província de Corrientes, Argentina.

A dança também foi contemplada com uma oficina no Estúdio de Dança Ballet Isadora Duncan, no sábado, dia 12, com o tema Chamamé Jeroky Kara (o dono do baile): introdução e compreensão da dança e suas variantes. O ministrante convidado é o professor de danças folclóricas argentinas e tango Juan Carlos Godoy, natural de Corrientes.

No domingo, dia 13, a partir das 11 horas, acontece o Festival de Dança no Shopping Bosque dos Ipês, na Praça da Alimentação. E encerrando a programação, na Praça do Rádio, as apresentações de música começam às 15 horas, com artistas de Campo Grande e Fátima do Sul.

No segundo, terceiro e quarto dias do Festival acontece “La Bailanta”, baile dançante na Associação Atlética Banco do Brasil. Os convites custam R$ 20,00 (vinte reais) antecipados, e no dia, R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

O Terceiro Festival do Chamamé é uma realização do Instituto Cultural Chamamé MS, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de MS, com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, e com o apoio da Rádio e TV Educativa de MS (Programa A Hora do Chamamé). Será realizado de 9 a 13 de outubro em Campo Grande, capital brasileira do chamamé.

Em 2017, a pedido do Instituto Cultural Chamamé MS e por decisão do Conselho Estadual de Cultura de MS, o chamamé foi oficialmente declarado pela Fundação de Cultura de MS “Patrimônio Cultural Imaterial do Estado”, que após análise do processo que solicitou o registro deste gênero musical, tomou essa decisão. No Mercosul, o chamamé já foi declarado “Patrimônio Cultural do Mercosul” e está sendo postulado junto à Unesco o reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

“Em Corrientes, na Argentina, o nome da rua onde está instalado o ‘Parque Festival Del Chamamé’ é uma homenagem à nossa capital: Calle Campo Grande. Vamos retribuir esse gesto de amizade, trazendo para o nosso povo grandes expressões da música daquela querida cidade da Argentina”, diz o presidente do Instituto Cultural Chamamé MS, Orivaldo Mengual.

Segundo ele, Campo Grande possui uma grande diversidade de culturas do mundo que formam sua identidade e é reconhecida como a capital brasileira do chamamé. “O sistema de representação cultural do chamamé, além da polca, chamamé e guarânia, expressões de destaque da nossa cultura musical, inclui a dança de salão, o hábito de tomar o tereré e a degustação de iguarias como a sopa paraguaia e a chipa. Consumimos e distribuímos cultura que ultrapassa nossas fronteiras e é comum a outros países. O festival é um reconhecimento a tudo isso, um caminho que possibilita o intercâmbio entre profissionais campo-grandenses, sul-mato-grossenses, e dos países vizinhos”, finaliza Mengual.

Foto: Ricardo Gomes