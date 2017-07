Com as eleições de 2018 se aproximando, enquete mostra Moka na frente para reeleição

Moka ainda figura como o segundo melhor parlamentar do país, de acordo com levantamento realizado pela Organização Não-Governamental Ranking Políticos / Divulgação

Rumo às eleições de 2018, uma enquete realizada pelo blog do jornalista Marco Eusébio, de Campo Grande, mostra o senador Waldemir Moka (PMDB) como favorito nas intenções de voto.

De acordo com o blog, o peemedebista teve 359 votos, o que corresponde a 33,65% dos 1.067 votantes. Em segundo lugar, apareceu o senador Pedro Chaves (PSC), com 196 votos (18,37%), 163 votos atrás de Moka e 16 à frente de Zeca do PT, que teve a preferência de 180 votantes. A quarta colocação ficou com o juiz Odilon de Oliveira, com 96 votos, seguido de Nelsinho Trad (PTB), com 62.

Vencedor da enquete, Moka ainda figura como o segundo melhor parlamentar do país, de acordo com levantamento realizado pela Organização Não-Governamental Ranking Políticos. A entidade avalia vários critérios dos políticos com mandato popular, como qualidade dos projetos, idoneidade do parlamentar (ficha limpa), presença em sessões e reuniões das comissões.

