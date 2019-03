Com arritmia, técnico do Flamengo faz exames no Pró-Cardíaco no Rio

O técnico do Flamengo, Abel Braga, está internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, para onde foi levado ontem (27) à noite. Ele passou mal, após o encerramento do jogo contra o Fluminense, no Maracanã.

Abel teve uma arritmia cardíaca mas, segundo informação da assessoria de imprensa do Flamengo, ele está passando bem e se submetendo a exames.

A assessoria não confirmou se o técnico comandará o time da Gávea na final da Taça Rio, no próximo domingo, quando o Flamengo enfrentará o vencedor da disputa entre o Vasco e o Bangu, marcada para hoje (28), às 21h30.