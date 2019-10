Com apoio do Governo, Porto Murtinho realiza 9º Campeonato de Pesca Esportiva

Campo Grande (MS) – Os amantes de pescaria terão oportunidade de participar de um dos maiores torneios em rios de água doce, na última semana de pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. É o 9º Campeonato de Pesca Esportiva de Porto Murtinho, que acontece de 1º e 3 de novembro, com o apoio do Governo do Estado.

A modalidade é o pesque-solte e cerca de 110 equipes da cidade e de outras regiões do Estado, como Campo Grande, Miranda, Três Lagoas e Corumbá, devem participar. Além da atividade esportiva, tem programação cultural, incluindo três shows gratuitos na Praça de Alimentação: João Paulo, no dia 1º; Loubet, no dia 2, e a dupla Vitor Gregório e Marco Aurélio, no dia 3.

No domingo tem competição de pesca embarcada, a partir das 8 h, numa extensão de 1,2 km do Rio Paraguai, correspondendo a orla portuária da cidade, e terá duração de cinco horas.

Poderão se inscrever equipes mistas, até três pessoas por embarcação de no mínimo 4,5 metros de comprimento. A prova será acompanhada por oito árbitros e dez fiscais, aos quais caberá conferir os peixes fisgados e confirmar a pontuação.

As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.topvans.com.br e www.escolanauticanavegar.com.br, até às 17h do dia 2 e o valor cobrado é de R$ 200,00 por equipe. A premiação vai até o terceiro lugar.

O evento tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de MS, e Prefeitura de Porto Murtinho, Agência Fluvial da Marinha e Escola Náutica Navegar.

