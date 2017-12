Com apoio do Governo, grupo inaugura fábrica de fertilizantes em São Gabriel do Oeste

Campo Grande (MS) – Com incentivos fiscais do Governo do Estado, a Ferticel inaugurou no sábado (2.12) a primeira unidade do grupo em Mato Grosso do Sul. Localizada em São Gabriel do Oeste, a Indústria de Fertilizantes que tem capacidade para produzir 40 toneladas/hora quer atender a demanda de produtores rurais de todo o Centro-Oeste.

O titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, participou da inauguração da unidade que vai empregar 25 pessoas diretamente e destacou o momento propício em que o grupo começa a atuar em Mato Grosso do Sul.

“A empresa chega ao Estado em um momento certo, com um cenário favorável ao desenvolvimento”, disse ao destacar o acordo com a Bolívia assinado na semana passada para a importação de ureia e os estudos em uma mina de fosfato em Bonito, o que podem dar ainda mais competitividade à empresa.

Representando os quatro sócios da empresa familiar com sede em Santa Catarina, Wilson Luís Enderle, ressaltou o tratamento recebido pelo Governo de Mato Grosso do Sul e afirmou que com os incentivos fiscais recebidos terá capacidade de atender mercados além do Centro-Oeste.

Diante da afirmação Jaime Verruck lançou o desafio do grupo apresentar até 31 de janeiro um projeto de expansão da unidade e, com isso, ser beneficiado com incentivos fiscais até 2033, cinco anos a mais que os atuais. A proposta foi recebida com alegria pelos sócios que disseram estarem motivados para trabalhar.

A unidade inaugurada recebeu R$ 12 milhões em investimentos e além de capacidade para produzir até 40 toneladas/hora de fertilizantes, armazena até seis mil toneladas de matéria-prima. O adubo organomineral, pode atender a agricultura e pecuária além de hortas da região.

O presidente sindicato rural do município, Luis Cesar Bortolini, afirma que a instalação da empresa vai de encontro à necessidade dos produtores locais de reduzir custos e aumentar a produtividade. “Começamos a trabalhar para trazer essa unidade há anos por enxergar a necessidade dos produtores em gastar menos com insumos, o que impacta muito no calculo de rentabilidade”.

Infraestrutura

Empresários e o prefeito de São Gabriel do Oeste, Jeferson Luiz Tomazoni, aproveitaram a presença do secretário da Semagro para reforçar o pedido de ajuda do Governo do Estado para asfaltar trecho de 2,3 km de acesso ao núcleo industrial.

O Jaime Verruck se comprometeu a viabilizar a obra por meio dos recursos do Fundo de Apoio a Industrialização (FAI), fundo administrado pela Semagro e proveniente da arrecadação com os incentivos fiscais concedidos.

“É muito importante para o município poder contar com essa parceria com o Governo e setor privado, pois isso influencia diretamente no desenvolvimento econômico”, disse Tomazoni. A prefeitura doou a área para que a empresa se instalasse no local.

Texto e fotos: Priscilla Peres – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)