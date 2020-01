Com apoio do Governo, Showtec 2020 apresenta resultados de pesquisas no agronegócio

Campo Grande (MS) – Cerca de 15 mil pessoas devem visitar a Showtec 2020. Para a edição deste ano, a organizadora Fundação MS, recebeu R$ 235 mil do Governo do Estado para realização da feira, que é a maior em apresentação de tecnologias e abre o calendário estadual de eventos voltados ao agronegócio.

O governador Reinaldo Azambuja, destacou que vê com alegria o desenvolvimento tecnológico do Estado nos últimos anos, e ressaltou os investimentos do Governo do Estado em pesquisa.

Em 2019 o Governo do Estado repassou R$ 1,8 milhão em recursos via Fundems (Fundo para Desenvolvimento das culturas de soja e milho) para apoio à pesquisa feita pela Fundação MS. O montante cresceu 12,5% em relação a 2018 e foi aplicado nas 15 unidades de pesquisa espalhadas pelo Estado.

Para o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) a Showtec é a oportunidade dos produtores se atualizarem em relação ao que acontece na agricultura mundial.

As três novas variedades de soja BRS 391, BRS 467RR e BRS 544RR prometem garantir ao produtor mais facilidade para o manejo de sua lavoura e evitar ainda o ataque de determinadas pragas.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)