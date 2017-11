Com apoio do Governo do Estado, Furnas de Dionísio inaugura um novo tempo

Inauguração em Furnas de Dionísio - Divulgação

A Energisa Mato Grosso do Sul inaugurou nesta última quinta-feira (9) o projeto de" Geração de Renda e Eficiência Energética na Comunidade Quilombola de Furnas de Dionísio, em Jaraguari/MS. O objetivo do projeto é contribuir para o desenvolvimento local e agregar valor à produção de rapadura, melado de cana e açúcar mascavo, produzidos na comunidade.



O projeto tem diversas frentes de apoio à comunidade que englobam desde investimentos na profissionalização da venda de produtos artesanais à reforma estrutural da sede da Associação dos Pequenos Produtores Rurais e substituição de instalações elétricas, lâmpadas e equipamentos como geladeiras, freezers e ar condicionado antigos. A iniciativa contribui ainda para a educação de crianças e adultos quanto a conscientização sobre o desperdício e o uso seguro de energia elétrica.



As duas escolas da comunidade também foram beneficiadas com ações de eficiência energética. As salas de aula receberam climatização, a sala de Informática foi reestruturada com novos computadores, e os alunos poderão contar também com o Projeto Nossa Energia — que leva orientações sobre uso eficiente e seguro de energia elétrica, por meio de um veículo moderno e totalmente equipado para apresentações teatrais, realização de palestras educativas e demonstração de experimentos físicos.



Com a profissionalização e investimentos da Energisa que ultrapassam R$ 1,2 bilhão, cerca de 90 famílias que residem na comunidade terão seus produtos artesanais vendidos em supermercados locais e da Capital dentro dos padrões exigidos. Dessa forma, a ação agregará valor social e cultural aos produtos e contribuirá para o desenvolvimento da comunidade por meio da geração de renda sustentável.

O PROJETO

Por iniciativa da Energisa, o projeto foi desenvolvido após pesquisa de comunidades com potencial para investimentos em ações de geração de renda e de Eficiência Energética. Projetos dessa natureza, que priorizam desenvolvimento local, já foram implementados pelo Grupo em outros Estados, a exemplo do Bem da Gente, realizado na Paraíba.



Neste sentido, para viabilizar a iniciativa, um convênio foi firmado no dia 28 de junho de 2016, entre a Energisa e a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Todas as atividades desenvolvidas pelos parceiros respeitam as finalidades de manutenção e preservação da cultura local, como preconiza a Fundação Palmares.



PARCERIAS

Outros parceiros atuam nesse projeto como a Agência de Inovação S-lnova e a Fundação Tuiuí, da UCDB e, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, através da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e da Secretaria de Produção e Agricultura Familiar (Sepaf).



Todo o processo de produção artesanal de Furnas de Dionísio, desde questões sanitárias, criação de logomarca, rótulos e valores nutricionais dos produtos, à definição de plano de negócios e a qualificação de mão de obra terão a contribuição dos agentes envolvidos.