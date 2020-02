Com apoio do Governo do Estado, Aquidauana promove Carnaval Ecológico de Piraputanga

Campo Grande (MS) – O distrito de Piraputanga, em Aquidauana, concentrará uma das maiores festas momescas este ano, com a parceria firmada entre o Governo do Estado, prefeitura do município e empresários. A comunidade situada à beira do Rio Aquidauana promoverá a sétima edição do Pirafolia de 22 a 25 fevereiro.

Com o apoio do Governo do Estado em infraestrutura e a participação do vereador Yossef Saliba e comerciantes locais, a prefeitura de Aquidauana promoverá em Piraputanga um dos melhores carnavais ecológicos de Mato Grosso do Sul. Um evento que unirá animação com duas bandas, na praça principal do distrito, e a natureza, que privilegia a região.

“A parceria do Estado demonstra o carinho do governador Reinaldo Azambuja com a nossa região e seu compromisso em alavancar o turismo na Estrada Ecológica, a qual asfaltou, mesmo num momento de crise”, afirmou o prefeito aquidauanense, Odilon Ribeiro. “O Pirafolia ganha uma nova dimensão e será um megaevento”, completou.

Carnaval Ecológico é realizado na praça principal de Piraputanga. Este ano será animado por duas bandas

Folia em familia

Com organização do empresário Renato Amorim, o carnaval ecológico de Piraputanga terá como atrações, de 22 a 25 de fevereiro, as bancas Lilás e Linha de Frente, além de apresentação das baterias e passistas das escolas de samba de Aquidauana. A Corte de Momo, a ser eleita dia 18, também animará a festa.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, Humberto Torres, informou que este ano a prefeitura decidiu realizar o desfile das escolas de samba na cidade e os bailes populares em Piraputanga, visando atrair turistas para o distrito e região com o incentivo do asfalto da MS-450 implantado pelo Governo do Estado.

“O Pirafolia é um grande momento para fortalecermos o nosso destino turístico, por se tratar, também, de um evento diferenciado, familiar, onde o visitante tem a oportunidade de vivenciar a natureza, seja a pesca no Rio Aquidauana, ou a beleza cênica da morraria da Serra de Maracaju”, realçou.

A prefeitura de Aquidauana e seus parceiros montarão uma megaestrutura na praça principal de Piraputanga, com palco para os shows, praça de alimentação e posto de atendimento ao turista. Também será montada uma área vip, com reserva de mesas.

Passeio inesquecível

Em 2019, segundo Humberto Torres, o Pirafolia atraiu mais de dez mil pessoas ao distrito, lotando a rede hoteleira da região, e esse ano não será diferente. “Quem vai curtir o carnaval de Piraputanga tem que fazer logo sua reserva nos hotéis e áreas de camping ou alugar uma casa de temporada”, avisou.

Pirafolia atrai turistas de todo o Estado: ambiente familiar, muito verde e animação

Pirafolia é uma ótima opção para quem quer brincar o carnaval em um lugar tranquilo, pacato, cercado por uma natureza exuberante que permeia a Serra de Maracaju. Cruzar a morraria pela MS-450, a Estrada Ecológica, agora pavimentada e sinalizada, é um passeio inesquecível.

A estrada (acesso pela BR-262, 80 km distante de Campo Grande) é um antigo acesso à Aquidauana e integra os distritos de Palmeiras (Dois Irmãos do Buriti), Piraputanga e Camisão. O Rio Aquidauana acompanha a via e a pescaria de barranco é um ótimo programa, entre os paredões da serra, com acesso pelos pesqueiros.

Mais informações sobre hospedagem e os atrativos turísticos: 3241.7417 (Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana).

Texto: Sílvio de Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Divulgação