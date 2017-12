Com apoio do Governo, 98 famílias conquistam casa própria em Terenos

Entregues pelo governador Reinaldo Azambuja, as casas possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço - Foto: Chico Ribeiro

Noventa e oito famílias de Terenos realizaram o sonho da casa própria nesta terça-feira (26). “A maioria dos contemplados paga aluguel e alguns até moram de favor. Então, essas moradias são muito bem-vindas”, destacou a autônoma Patrícia Martins Magalhães, de 29 anos, uma das beneficiadas.

Entregues pelo governador Reinaldo Azambuja, as casas possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Ao todo, foram investidos no Residencial Eduardo Perez Filho R$ 6,6 milhões – sendo R$ 1,3 milhão do Governo do Estado e o restante da União e da prefeitura. A obra foi implantada pela Associação Habitacional em Defesa da Moradia e Meio Ambiente (AHDM).

“São lares dignos que vão atender pessoas com renda familiar mensal de até R$ 1,8 mil, que compreendem o programa Minha Casa, Minha Vida”, destacou o governador Reinaldo Azambuja.

Para a autônoma Patrícia, o marido dela, o comerciante Walfrido Ferreira Machado, de 45 anos, e os três filhos do casal, daqui para a frente a vida mudará para melhor. “Estamos saindo de um puxadinho de madeira nos fundos da casa do meu sogro para uma casa que é nossa”, disse Walfrido. “Com mais qualidade e conforto”, emendou Patrícia.

“Eu mesmo fiquei aguardando há muitos anos por uma casa. Sempre quis ter meu próprio espaço. Participei do sorteio e fui contemplada. Agora e fazer planos para o futuro, para melhorar, murar, fazer varanda e deixar do meu jeito”, falou a manicure Liziane Souza de Lucena, de 35 anos, que tem três filhos.

“Ter a casa própria aos 54 anos é uma emoção muito grande. Criei meus filhos desde pequenos aqui em Terenos e sempre esperei por esse momento. Agora ele chegou”, contou a professora Teresinha Elaine Chaves de Paula.