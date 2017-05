Com apoio do Fac, Instituto Mirim promove 1º encontro de convivência familiar

O Instituto Mirim, com o apoio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), promoveu o 1º Encontro para Convivência Familiar. O evento, que aconteceu neste sábado (13), preparou um dia de lazer para as famílias dos alunos e da comunidade.

Entre as atividades oferecidas houve corte de cabelo, manicure, limpeza de pele, aferição de pressão, cadastro habitacional, palestras sobre a violência contra à mulher, aula de zumba e ritmos, além de um delicioso café da manhã e a participação da Banda do Instituto Mirim animando os presentes.

A presudente de honra do FAC, a primeira-dama, Tatiana Trad, prestigiou a comemoração. “Buscamos com esse dia a integração das mães, em alusão ao Dia das Mães. Esse encontro atingiu o objetivo que é a interação da família; proporcionar às mães um momento de descontração, um momento de cuidado. Oferecemos aqui corte de cabelo, escova, esmaltação, além de palestras sobre a mulher e cursos de capacitação para essas mulheres. Então, esse é um dia que foi especialmente voltado para elas.”

A diretora-presidente do Instituto Mirim, Mary Batista, disse que essa é uma oportunidade para um dia de confraternização com a família dos alunos. “Queremos oportunizar um dia de alegria, com atividades para todos, além de homenagear as mães, com um dia de beleza para elas”, relatou.

A mãe da mirim Michele, Rosenéia da Cruz Ajala, de 37 anos, adorou a iniciativa do encontro. “Acho muito importante promover esses encontros. Estímulo de um dia de lazer, principalmente para nós mães, pois tem muitas que não têm a oportunidade de poder fazer as unhas e o cabelo, de ir a um salão de beleza. Então isso faz com que a gente seja mais feliz, pois somos merecedoras, além de passar uma manhã muito gostosa com a minha filha”, disse.

A subsecretária de Políticas para a Mulher (Semmu), Carla Stephanini, também prestigiou o evento. “É extremamente importante fortalecemos os vínculos familiares, pois a família é a base do ser humano. Nesse sentido, o Instituto Mirim e o FAC, tiveram uma excelente iniciativa, pois isso aproxima as famílias dos alunos. Essa manhã é extremamente positiva nesse sentido”.

A SEMMU ofereceu palestras sobre a violência conta a mulher e cadastro para cursos de artesanato, hortas comunitárias, entre outros.

O evento contou com a parceria das secretarias de Cultura e Turismo (Sectur), de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), de Saúde (Sesau), de Educação (Semed), de Assistência Social (SAS), além da Agência Municipal de Habitação (EMHA), da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e Fundação Social do Trabalho (Funsat).

Veja Também

Comentários