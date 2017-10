Com apoio de parceiros, Prefeitura e FAC lançam Projeto de Ballet para 160 crianças no Parque Jacques da Luz 

As oficinas de ballet acontecerão todas as segundas e quartas-feiras, das 7h às 10h e das 14h às 19h30 / Divulgação

O prefeito Marquinhos Trad, a primeira-dama e Presidente do Conselho Gestor do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), Tatiana Trad, e a vice-prefeita Adriane Lopes, lançaram neste sábado (7) o Projeto Escola Pública de Ballet que atenderá 160 crianças de 4 a 11 anos no Parque Jacques da Luz.

Idealizado por Tatiana o projeto ganhou força com o apoio de parceiros. “Nós temos que agradecer aos parceiros que sonharam conosco como a Tintas Arara Azul, a Madeireira Pazinha e o Banco Sicredi que nos auxiliaram na realização deste sonho que vai atender 160 crianças no Parque Jacques da Luz. As alunas terão o kit de bailarina que tem a sacola, a redinha , o colan, as meias e sapatilhas”.

Em sua fala o Prefeito Marquinhos Trad avaliou o antes e o depois da reforma da sala e exaltou a importância do Ballet para os laços familiares. “Quando visitamos essa sala no início da gestão ela estava abandonada , com pisos e espelhos quebrados, além do teto que estava caindo. Buscamos parcerias e hoje, pronta para receber as atividades, percebemos a importância da retomada das atividades e o lançamento de novos Projetos. É tão bonito quando a gente vê a mãe e a vó arrumando as meninas para o ballet, a emoção do primeiro dia dos primeiros passos da aula de ballet, e começamos a idealizar as parcerias em busca de auxílio para dar a comunidade o melhor atendimento”.

Divididos em 8 turmas , os horários movimentarão as crianças de manhã e à tarde. “A intenção é levar esse projeto lindo a todos os parques de Campo Grande atendendo crianças e adolescentes com oficinas de Ballet. É um projeto piloto, maravilhoso, que levará o ballet às crianças que muitas vezes não tem condições de fazer pelo custo e aqui, com a ajuda dos parceiros, elas poderão fazer sem custo”, destacou Adriane.

De acordo com Rodrigo Terra , diretor presidente da Funesp, o projeto já inicia com sucesso. “Nós realizamos o Projeto Escola Pública de Futebol, que atende o público masculino e feminino, mas tem maior participação de meninos, e junto com a primeira-dama, planejamos o Projeto de Ballet, que atenderá também os dois públicos, mas que tem uma procura maior pelas meninas, e estamos iniciando com sucesso de 70 participantes inscritas. Isso mostra o interesse e a participação da comunidade nas ações de esporte e lazer realizadas pela Prefeitura”.

Élia Pereira de Souza, moradora das Moreninhas, já garantiu a vaga da filha Bruna no ballet. “Ela já faz ginástica rítmica e agora vai começar o ballet. É maravilhoso, porque as crianças se ocupam com atividades e não ficam em casa a toa. É uma ótima oportunidade”, disse a mãe que também é ativa nas aulas de Yoga oferecidas pela Funesp no Parque Jacques da Luz.

As oficinas de ballet acontecerão todas as segundas e quartas-feiras, das 7h às 10h e das 14h às 19h30.

Veja Também

Comentários