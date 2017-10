Com apoio da Semagro, projeto divulga produção e cultura do campo em Naviraí

Campo Grande (MS) – O projeto Cavalgada Agrorrural do Cone Sul remete de imediato a uma cena ainda comum na rotina de alguns municípios do interior do Estado, em que a lida com o gado, a montaria, a cultura dos peões e o gemer do berrante são presentes. É isso tudo e muito mais. O projeto é uma iniciativa da Associação Naviraiense Terra e Paz e defende os interesses dos moradores do assentamento Juncal, de Naviraí. Tem o apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), com recursos oriundos do Fundo de Defesa e Reparação de Interesses Difusos e Lesados (Funles), cujo convênio foi assinado no dia 5 de outubro pelo secretário da pasta, Jaime Verruck, e o presidente da entidade, Edson dos Santos da Silva(foto capa).

Tão logo a Semagro publicou o Edital de Chamamento convidando as entidades a inscreverem projetos para disputar R$ 1,5 milhão em patrocínio, a pedagoga Karine Matilde de Souza Teixeira foi chamada para transformar uma antiga ideia dos moradores do assentamento Juncal no ambicioso projeto. “A ideia é divulgar a produção e enaltecer o trabalho e o modo de vida das famílias do Assentamento Juncal”, conta Karine Teixeira, pedagoga do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de Naviraí. Segundo ela, o projeto começa com a elaboração de um folder mostrando tudo o que o assentamento produz: desde frango caipira, hortaliças, feijão, leite. Em seguida, divulgar isso nos municípios vizinhos para que os moradores possam conhecer e consumir.

O fechamento se dá com a realização da 1ª Cavalgada Agrorrural do Cone Sul, em data ainda a ser definida. Será um megaevento com o cheiro e o tempero do campo, o sabor e o som da gente sul-mato-grossense. A cavalgada deve reunir no mínimo 300 cavaleiros. Após percorrerem várias léguas pelas propriedades vizinhas, divulgando e convidando os moradores, eles chegam ao Assentamento Juncal para a queima do alho (o preparo da comida feita no modo campeiro), as rodas de viola e todo encanto de uma festa simples, mas cheia de tradição.

O assentamento Juncal foi criado em 2002, no município de Naviraí, com área de 2453 hectares. São 113 lotes, além das áreas de reserva legal e de preservação permanente. As famílias produzem uma variedade de gêneros alimentícios e possuem um criadouro com abatedor de frango caipira, além do plantel de gado leiteiro.

O Funles

O projeto Cavalgada Agrorrural do Cone Sul é um dos nove projetos financiados pelo Funles nesse primeiro edital desde a criação do fundo, há 11 anos. O Fundo patrocina projetos em cinco eixos de investimentos: Meio Ambiente; Consumidor, a Ordem Econômica e a Livre Concorrência; Aos Direitos de Grupos Raciais, Étnicos ou Religiosos; Bens e Direitos de Valor Artístico, Histórico, Estético, Turístico e Paisagístico; Patrimônio Público e Social e Outros Interesses Difusos.

As receitas que compõem o Fundo são provenientes de indenizações decorrentes de condenações judiciais por danos causados a bens e direitos, multas judiciárias, indenizações e compensações previstas em acordos coletivos, inclusive, termo de ajustamento de conduta, bem como multas por descumprimento desses acordos. O Fundo também pode receber contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras.

Texto e fotos: João Prestes – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

