Horta instalada na Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli deixa alunos animados

A iniciativa tem o apoio da Semadur, juntamente com técnicos e a direção da Escola Municipal Prof. Fauze Scaff Gattass Filho, que já dispõe de horta e ofereceu as mudas e as orientações técnicas iniciais / Divulgação

Com a proposta de integrar temas como meio ambiente, urbanismo sustentável e cidadania por meio de ações efetivas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) promove a criação de canteiros para hortas em escolas municipais, destacando a importância de práticas sustentáveis no ambiente escolar. A Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli deu início ao cultivo da sua primeira horta. A iniciativa tem o apoio da Semadur, juntamente com técnicos e a direção da Escola Municipal Prof. Fauze Scaff Gattass Filho, que já dispõe de horta e ofereceu as mudas e as orientações técnicas iniciais.

A aluna Nauane Surubi, 8 anos, e seu irmão Michel Surubi, 5 anos, foram os primeiros a colocar a mão na terra e ajudaram a plantar as primeiras mudas da horta escolar. Nauane contou que nunca havia plantado e gostou da experiência “Eu gosto de salada, vamos aproveitar bastante a horta na escola”, declarou.

A diretora Clarice Cassol explicou que orgânicos oriundos da horta escolar também serão distribuídos para familia dos alunos. “Os produtos servirão como complementação da merenda dos alunos e uma parte também pretendemos doar às famílias dos alunos para que auxiliem na complementação da alimentação. Desejamos transmitir esse conceito de sustentabilidade, da questão da horticultura para que as famílias também possam cultivar seus alimentos”, disse Clarice.

Para a professora e coordenadora de laboratório de ciências, Adriana G. S. Ribas, a horta escolar será um laboratório vivo para os estudantes. “Ali a criança terá a oportunidade de lidar diretamente com a terra, entender os ciclos de vida e ampliar suas opções de interação com o meio ambiente. Vamos poder trabalhar o seu senso crítico, auxiliando, assim, na sua construção como cidadão, além de ser um momento que proporcionará a troca de experiências tanto na questão pedagógica como na da nutrição”, analisou.

A coordenadora do Núcleo de Resíduos Sólidos na Semadur, Aparecida Cristina Piccolo, enfatizou a importância da efetivação de práticas sustentáveis no ambiente escolar. “É importante implementar tecnologias sociais que trabalhem a sustentabilidade e cidadania juntas nas comunidades. A proposta é de integrar as temáticas do Meio Ambiente, Urbanismo Sustentável e Cidadania, por meio de ações efetivas não somente dentro das escolas, como para as comunidades em seu entorno”, avaliou.

No sábado, durante a Ação Cidadã, a Semadur realizou a doação de 1.400 mudas de orgânicos (alface, cebolinha, salsa, beterraba e quiabo) como forma de incentivo a horticultura familiar; orientou sobre cuidados e correta destinação dos Resíduos Sólidos e o combate às queimadas urbanas, buscando evidenciar sempre as práticas sustentáveis; ofereceu orientações referentes ao setor urbanístico, esclarecendo dúvidas e prestando informações quanto ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); regularização de obras; aprovação de projetos e emissões de Alvarás de Construção e Carta de Habite-se.

