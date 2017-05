Com apoio da Funtrab, artesãos inauguram espaço para comercializar produtos

Campo Grande(MS) – Iniciativa da Associação dos Microempreendedores (AMI), contando com apoio do Governo do Estado e da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), foi inaugurado nesta quinta-feira (5.5), um espaço para venda de produtos artesanais no Shopping Norte Sul Plaza.

Trata-se de um local a ser gerenciado pelos artesãos que expõem seu material para venda e, de acordo com a presidente da Associação, Beatriz Barros, “será uma vitrine para público tomar conhecimento do potencial produtivo do Estado”.

Beatriz afirma que, o apoio da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) é fundamental para que o pequeno artesão tenha oportunidade de trabalhar e gerar renda “e isto faz a diferença na vida das pessoas”. Ela entende que com ajuda do governo é possível levar o produto para além das fronteiras de Mato Grosso do Sul.

O presidente da Funtrab, Wilton Acosta, presente à solenidade, disse que empreendimentos como o que está se consolidando contribuem para que o trabalhador construa caminhos para superar a crise. Wilton entregou à primeira dama do Estado, Fátima Azambuja, um demonstrativo do projeto MS Solidário que já atua em mais de 30 municípios para dar apoio a quem produz como pequeno empresário.

Já, a primeira dama Fátima Azambuja afirma ter ouvido pessoas, nas mais diversas regiões do Estado, a procura de incentivos para poder produzir e, acredita, que a crise que ora vivemos será passageira e logo haverá possibilidade de atendimento às reivindicações. Para ela, o artesão não faz ideia da importância de ter um local para mostrar seu produto. “Serve, inclusive, para alavancar a produção do seu sustento e ajuda a divulgar o nosso Estado”, comenta.

