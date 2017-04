Com apoio da Câmara e prefeitura, Bodoquena será palco da primeira meia maratona de montanha do Mato Grosso do Sul

Estiveram no lançamento o prefeito de Bodoquena Kazuto Horii (PSDB), o representante do Governo do Estado Gerson Prata o secretário de Obras e Infraestrutura Jair Beltramelo Ferracini, entre outras autoridades / Divulgação

“Água, morros, cachoeiras, pedras e rios. A sua corrida de trilha tem lugar certo: Serra da Bodoquena”, este é o slogan da primeira meia maratona de montanha do Estado, a “Corrida de Trilha Serra da Bodoquena”, que será realizada no dia 24 de setembro deste ano e coloca Bodoquena no calendário internacional de trail running. Prestigiando o lançamento oficial da corrida, o presidente da Câmara Municipal vereador Edinho Carvalho (PR) juntamente com os vereadores Nelson de Paulo (PSDB), Emerson Garrucha (PTdoB) e Osmar Ajala (PMDB) estiveram na noite desta sexta-feira (31/03) no Auditório Mário Brother, fortalecendo o apoio do Legislativo aos eventos esportivos na região.

Com vagas limitadas para 500 participantes, a maratona será realizada pelas Empresas Mandala Produções e Esporte e Eventos; e teve seu lançamento em Campo Grande no último dia 14 de março com a presença dos principais grupos de corrida do Estado.

Edinho disse que participou do lançamento oficial em Campo Grande e na ocasião, percebeu a dimensão do evento, “saí de lá muito feliz e confiante e tenho certeza de que vai ser mais um grande evento em Bodoquena”.

Destacou também a importância de trazer eventos esportivos para o município com o compromisso de preservar o meio ambiente através de leis e ações para evidenciar não só as belezas naturais, mas também a responsabilidade de cuidar bem da natureza local, “a Câmara Municipal está à disposição do Comtur [Conselho Municipal de Turismo] para que a gente possa focar em uma legislação ambiental eficaz. Porque quando trazemos eventos deste porte pra Bodoquena, nós devemos priorizar a preservação do meio ambiente evitando assim sua degradação”, afirma Edinho.

Conforme o coordenador técnico do evento Diego Souza, a corrida de desafio terá trajetos de alta dificuldade, trechos íngremes em meio à mata, cachoeiras, serras, paredões, pedras e rios de águas cristalinas.

Diego Souza reforçou sua admiração pelas belezas naturais da região que segundo ele, “é um dos lugares mais bonitos do mundo para a realização de eventos deste porte”... “Bodoquena é um diamante a ser lapidado e está sendo lapidado a partir de agora”, garante.

Com apelo internacional, a meia maratona visa atingir a América Latina e toda a região que faz fronteira com o país e oferecerá todo o suporte necessário para garantir segurança, alimentação e boa estadia na cidade.

A participação de 30 grupos de corridas do Estado e os atletas vindos dos outros estados e países vizinhos abrilhantará esta corrida que tende a fortalecer o esporte local e conscientizar sobre a preservação do meio ambiente, além de consolidar o desenvolvimento sustentável através do turismo.

A organização do evento conta com a presença da imprensa local, nacional e internacional.

Informações Técnicas

A largada será no domingo (24/09) às 08h no Refugio Canaã (Cara da Onça). O trajeto da corrida será de 12 km e 21 km e durante a prova, os participantes terão a possibilidade de contemplar as belezas naturais com parada para banhos no famoso Rio Salobra que faz deste evento esportivo um espetáculo a parte.

Além disso, os atletas inscritos terão livre acesso ao Balneário Refúgio Canaã no dia da prova. Porém, aos acompanhantes e não inscritos será cobrado um valor de R$ 25 pago a equipe do balneário.

Para inscrição ou mais informações sobre a corrida de trilha, acesse o site www.corridaserrabodoquena.com.br e participe.

Veja Também

Comentários