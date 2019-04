Com apoio à Copa Truck, governo consolida MS na rota do automobilismo nacional

Campo Grande (MS) – Com apoio e investimentos em importantes eventos esportivos, o Governo do Estado, está trabalhando para consolidar Mato Grosso do Sul na rota do automobilismo nacional. Neste fim de semana, a Capital, Campo Grande, será palco de três importantes provas: Copa Truck, Mercedes-Benz Challenge e Hyundai Copa HB20.

No gabinete itinerante na Expogrande 2019, o governador recebeu a diretora-geral da Copa Truck, Vanda Chamorro que apresentou detalhes das provas e falou sobre a parceria com o poder público.

Serão cinco corridas em dois dias: quatro delas acontecem no domingo, enquanto o sábado os de classificação e a primeira prova da Hyundai HB20, que abre sua rodada dupla às 13h45. Logo após a tomada de tempos da Copa Truck e a do Mercedes-Benz Challenge.

Já na sexta-feira acontecem os treinos livres: juntando os três campeonatos, serão dez sessões de carros na pista.

