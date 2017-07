Entre as finalistas do prêmio E-commerce Brasil 2017 está a Suvinil

Suvinil está entre as finalistas do prêmio E-commerce Brasil 2017 / Divulgação

A Suvinil está entre as finalistas do prêmio E-commerce Brasil, na categoria Inovação em Vendas, com apenas dois meses do lançamento da sua plataforma digital. A cerimônia de resultados foi realizada ontem, no primeiro dia do Fórum E-commerce Brasil 2017, no Transamerica Expo Center. A abertura de vendas on-line reforça o pioneirismo da marca em inovar e levar benefícios tanto para consumidores, como para parceiros, a Suvinil é a primeira marca do setor a oferecer este serviço.

Este novo modelo traz benefícios para os consumidores, que compram on-line, e para os parceiros, que ganham mais uma opção para ampliar as vendas. Quando o consumidor realiza uma compra pelo site, o pedido é direcionado automaticamente para a revenda mais próxima de sua casa, estimulando o crescimento das vendas das lojas.

“Para nós, estar entre as finalistas do principal reconhecimento deste segmento, com apenas dois meses de lançamento, reforça que estamos no caminho correto e nos indica nossa assertividade na oferta da plataforma digital para o consumidor. A Loja Suvinil faz parte da estratégia da marca em oferecer uma resposta rápida às necessidades de seus consumidores de acordo com o cenário econômico atual, a realidade em que estão inseridos e as tendências de mercado. Além disso, conseguimos estimular as vendas dos parceiros, contribuindo para seu crescimento“, afirma Marcos Allemann, vice-presidente de Tintas Imobiliárias da BASF para a América do Sul.

A experiência completa digital começa com a inspiração para repaginar o ambiente, passando pela indicação do melhor produto para cada necessidade, compra da tinta e material de pintura, até busca pelo profissional ideal. Esta jornada é finalizada com os resultados do pós-pintura, quando a Suvinil analisa as avaliações de consumidores e compartilha os melhores resultados, enviados por eles, nas redes sociais da marca.

Para inspirar o consumidor, simular as diferentes opções na superfície que será transformada e escolher o produto para cada necessidade, a marca oferece os seguintes aplicativos: Cores Suvinil, Simulador Suvinil e Guia Suvinil, respectivamente. Após a escolha da cor e o produto ideal, o consumidor efetua a compra pela Loja Suvinil e recebe a tinta em sua casa, ou pode retirá-la na loja. As compras on-line são direcionadas para a revenda mais próxima da casa do consumidor.

Depois de efetuar a compra da tinta, o consumidor poderá encontrar um pintor dentro da plataforma Vitrine Suvinil.Lançada em março deste ano, a ferramenta ajuda a encontrar mão de obra especializada com a facilidade da internet, além de destacar e valorizar os melhores profissionais do Brasil. No site, é possível escolher o profissional, contratar o serviço e avaliar o pintor após a conclusão da pintura.

