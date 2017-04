Com alinhamento de critérios, Estado publica promoção funcional de 19 carreiras

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) publicou no Diário Oficial (a partir da página 18) nesta quarta-feira (5) decretos que concedem promoção e progressão funcional para 882 servidores de 19 carreiras do poder executivo estadual.

O quantitativo de servidores surpreende por ser a primeira promoção após as adequações nas leis de carreiras realizadas pelo governo do estadual após negociações feitas com os servidores no ano passado e que resultaram no alinhamento de critérios de vagas para promoção.

A Coordenadora de Gestão de Carreiras e Desempenho, Terezinha Arantes explica que o alinhamento de carreiras é uma grande conquista dos servidores públicos. “Essa é uma demanda transversal, que atende várias categorias que reclamavam dessa falta de critérios para promoções. Agora tratamos todas as categorias com o mesmo critério de vagas a partir de um percentual de vagas em cada classe. E isso atende a expectativa de vários servidores, alguns inclusive que esperavam isso há mais de 10 anos” destacou.

Durante a semana o secretário adjunto da SAD, Édio Viegas, recebeu representantes das categorias atendidas para iniciar as conversações sobre a data base e aproveitou para comunicar sobre o encaminhamento das demandas. “Apesar das dificuldades o Governo tem buscado equilíbrio para manter os compromissos em dia, garantindo os direitos do servidor público. O Fórum Dialoga serve exatamente para que essas demandas cheguem a nós e sejam solucionadas. Essa é uma conquista dos servidores e mais um avanço na gestão” pontuou Viegas.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social no MS (Sintss/MS), Ricardo Bueno, avaliou a ação de forma positiva. “Esta é uma ação positiva, pois essas promoções estavam paradas e o sindicato vinha cobrando da gestão para que resolvessem esta situação dos servidores. Estas promoções atrasadas, irão contemplar vários servidores de todas as áreas” pontuou.

