Com ações do Rede Solidária, Comitiva da Cultura e Cidadania atenderá mais de 16 mil pessoas nas sete regiões da Capital

Campo Grande (MS) – Como parte da programação da comemoração dos 40 anos de Mato Grosso do Sul, as Secretarias de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e a de Cultura e Cidadania (SECC), firmam nesta terça-feira (12.9), às 13h30, parceria que levará para os bairros de Campo Grande programações de geração de renda, musicalização, danças e esporte. Elisa Cleia Nobre, secretária da Sedhast, e Athayde Nery, secretário da SECC, assinam a parceria.

A operacionalização da Comitiva da Cultura e Cidadania, que é encabeçada pelo Programa Rede Solidária, se somará a estruturas já existentes do Governo do Estado, como escolas estaduais, e as organizações sociais dos bairros, envolvendo toda a comunidade da região atendida. As oficinas proporcionarão a crianças, adolescentes, jovens e adultos o acesso às diversas expressões culturais do Estado, facilitando a construção de novos referenciais para valorização, desenvolvimento social e crescimento cultural da população.

As regiões do Anhaduizinho, Bandeira, do Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo, que receberão o projeto Comitiva da Cultura e Cidadania, serão atendidas conforme programação a ser divulgada pela coordenação do projeto. Cada oficina nessas regiões deverá ter a duração de 2 a 4 horas de acordo com o conteúdo a ser ministrado, preferencialmente no período matutino.

No segmento esporte, por exemplo, serão abordadas as oficinas de Capoterapia (capoeira), com instrumentos de percussão e tatame, e ainda as oficinas de jogos de mesa como xadrez, dama, tênis e os jogos de bocha. Na dança os espaços contemplarão as danças urbanas, danças contemporâneas e Zumba.

Evento: Assinatura de Termo de parceria da Comitiva da Cultura e Cidadania

Data: Terça-feira (12.9)

Horário: 13h30

Local: Unidade II do Programa Rede Solidária “Iria Leite Vieira” (rua da Conquista, 649 – Jardim Noroeste)

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Foto: Edemir Rodrigues

