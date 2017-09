Com ação do Governo, Campo Grande terá três voos semanais para Assunção a partir de novembro

De acordo com a gerente regional da Amaszonas, Camila Ricci Gardin, o preço do trecho Campo Grande-Assunção-Campo Grande será promocional nos três primeiros meses de operação como forma de estimular a procura, “mas nossa tarifa será bastante competitiva”. O voo será realizado em uma aeronave Bombardier CRJ-200, jato executivo canadense com capacidade para o transporte de 50 pessoas.

Em 2015, o governador Reinaldo Azambuja assumiu as tratativas com a diretoria da Amaszonas para que fosse retomado o voo de Campo Grande a Assunção. O processo foi intensificado com a integração entre o Governo do Estado e o Governo do Paraguai na busca de soluções para a logística de escoamento da produção do agronegócio de Mato Grosso do Sul e com o favorecimento do ambiente de negócios entre os empresários sul-mato-grossenses e paraguaios.

Na avaliação do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, a retomada de um voo internacional para Campo Grande “é um marco importante para o desenvolvimento do Estado, tanto para o turismo, quanto para a questão de negócios. Ela ocorre em um momento muito propício, pois coroa um processo de estreitamento de relações comerciais com o Paraguai. Além disso, essa notícia contribui para o andamento do processo de expansão e modernização do Aeroporto de Campo Grande, pois vai demandar melhorias de infraestrutura, atendimento, alfândega e pode, ainda, estimular a volta do voo para a Bolívia”.

De acordo com Jaime Verruck, “a regularidade dos voos e preço competitivo anunciado pela empresa só colaboram para que essa rota se transforme em um hub de turismo de voos internacionais para a América do Sul, facilitando a vida de Campo Grande e as relações comerciais com o setor empresarial do país vizinho. Nesse sentido, teremos um diferencial competitivo a mais para oferecer na Expo Paraguai Brasil, que acontece no próximo mês em Assunção”. O evento empresarial citado pelo secretário acontece de 23 a 25 de outubro na capital paraguaia, no qual Mato Grosso do Sul terá um estande com a participação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS).

Texto e fotos: Marcelo Armôa – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)