Com Academia ao ar livre e Playground, Praça do Bonança será revitalizada

Com valor investido de R$405.329,15 o Governo do Estado de MS e a Prefeitura de Campo Grande assinaram neste sábado (18) a ordem de serviço que dará início às obras de revitalização da Praça José Santana Delmondes no Conjunto Bonança. Enaltecendo o trabalho em conjunto com vereadores e governo do estado, o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância do esporte para os campo-grandenses. "Há alguns meses jogamos aqui no campo com a equipe dos amputados que tem um atleta na seleção brasileira e sabemos da importância do esporte para a vida da população, agora estamos assinando o início da obras e assim vamos continuar trabalhando juntos e de mãos dadas para levar cada vez mais esporte, lazer e vida com qualidade para nossa população".O Diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra, relembrou os investimentos que a administração pública está fazendo. "Essa é mais uma praça esportiva de Campo Grande dentro do nosso pacote que é o maior pacote de reformas, manutenção e melhoria das praças públicas esportivas da Capital, são mais de 30 milhões de reais investidos na politica pública de esporte e lazer e isso é nas sete regiões".

Moradores da região o vereador Ademir Santana já havia pedido a reforma da praça há 10 anos e comemora com a comunidade o início das obras. "É uma felicidade ver todos reunidos para a realização de mais um sonho para a comunidade, e sabemos que as entregas não acontecem do dia para noite, teve muito planejamento e toda a comunidade está ansiosa e pronta para usar as melhorias que aqui serão feitas".