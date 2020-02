Com a presença do ministro Mandetta, encontro reúne 2,2 mil profissionais da saúde na 2ª feira

Campo Grande (MS) – Cerca de 2,2 mil pessoas, entre lideranças políticas como prefeitos, vereadores e profissionais da saúde participam, nos próximos dias 17 e 18 (segunda e terça-feira) do Encontro Estadual de Vigilância em Saúde. O evento acontecerá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, e contará com a presença do secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, e do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com abertura programada para as 8h.

O Encontro é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde. O objetivo é difundir conhecimentos e informações para a prevenção e o manejo das arboviroses e demais doenças infecto-contagiosas, como coronavírus, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, tuberculose, hanseníase, sarampo, influenza, raiva, leishmaniose, entre outros.

Haverá a participação de representantes dos 79 municípios do Estado, sendo 2.200 agentes de endemias/agentes comunitários de saúde, profissionais da saúde que atuam nas salas de vacina, coordenadores de atenção primária e vigilância em saúde, técnicos de zoonoses e outros servidores municipais e estaduais.

O evento contará com stands do Centro Integrado de Vigilância Toxicológica – CIVITOX, com seu acervo de animais peçonhentos para demonstração e orientação da população quanto aos riscos de cada animal; stand do controle de vetores, Wolbachia e o Túnel das Sensações, ação que tem como objetivo conscientizar a população quanto ao uso do preservativo e dos riscos das Infecções Sexualmente Transmissíveis por meio de um exercício de caráter dinâmico, sensitivo e lúdico, tendo em vista a proximidade do carnaval.

Projeto Wolbachia

No dia 17, será assinado o Termo de Cooperação entre Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria de Saúde de Campo Grande no Projeto Wolbachia, que terá sua biofábrica instalada na sede do LACEN (Laboratório Central) estadual. Haverá ainda a assinatura do Termo de Adesão do município de Campo Grande ao projeto estadual e-Visita Endemias, com distribuição (simbólica) de cinco aparelhos celulares para o monitoramento dos criadouros de mosquitos, sendo que, no total, Campo Grande receberá 600 aparelhos.

Às 10h00, também no Centro de Convenções, haverá a entrega de 52 Monitores Multiparamétricos e 28 Desfibriladores/Cardioversores por parte do Ministério da Saúde à Secretaria Estadual de Saúde, os quais, na sequência, serão entregues aos municípios. O Estado também vai entregar outros equipamentos, como caixas cirúrgicas, beneficiando 52 cidades.

“Vamos realizar um evento que, certamente, será muito marcante para a saúde de nosso Estado. Seguindo determinação do governador Reinaldo Azambuja, buscamos, em parceria com o Ministério da Saúde e os municípios, fortalecer as ações de vigilância, potencializando a educação, prevenção e promoção da saúde”, salienta o secretário Geraldo Resende.

Ricardo Minella – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Foto: Arquivo