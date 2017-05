Com a presença de ministro e atletas, prefeitura dá largada a nova política esportiva

As políticas públicas do esporte e lazer estão sendo discutidas na Câmara de Campo Grande nesta segunda-feira (8). O Seminário para elaboração do Sistema Municipal de Esporte e Lazer foi aberto nesta segunda-feira (8) pelo prefeito Marquinhos Trad, com a participação do Ministro do Esporte, Leonardo Picciani.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, explicou que o seminário dá largada a criação de uma nova política esportiva, definindo com clareza de onde vem o recurso e como serão empregados.

“ Todo este processo será construído a partir de hoje com a participação dos atletas, dirigentes esportivos, autoridades do esporte. Com certeza Campo Grande terá uma gestão diferenciada no que diz respeito ao esporte”, avaliou.

O Ministro dos Esportes, Leonardo Picciani, elogiou a organização do evento e destacou o trabalho que o prefeito Marquinhos Trad está fazendo pelo esporte em Campo Grande. “Quando recebi, em Brasília, os projetos das pistas de atletismo e da reforma dos parques, por sinal muito bem elaborados, não tive dúvidas que o esporte de Campo Grande está bem representado. E mais ainda, com a união do município, governos estadual e federal, bons resultados sairão desse seminário para o esporte”, frisou o ministro.

O deputado Herculano Borges falou em nome dos deputados estaduais e destacou a oportunidade de discutir o esporte e lazer na Capital. “Este é um momento muito especial para Campo Grande e o Estado de Mato Grosso do Sul. É com seminários como este, que é possível construir políticas públicas. A partir de hoje nós sairemos com novas sugestões para o esporte. A união de todos promove novas conquistas. Quem ganha com evento como este com certeza é a população”, considerou.

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, João Rocha colocou a casa de leis a disposição dos organizadores do evento, e disse que muitas conquistas virão após a realização do seminário.

O seminário tem por objetivo debater a criação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer; Plano Municipal de Esporte e Lazer e a retomada do Fundo Municipal de Esporte e Lazer. O evento contou com a participação de organizações sociais, entidades esportivas e de lazer; atletas, técnicos de modalidades esportivas, imprensa esportiva, gestores esportivos, profissionais e acadêmicos de Educação Física, entre outros interessados no desenvolvimento do esporte e lazer em Campo Grade.

