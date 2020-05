Com a confirmação de servidor da PED com coronavírus, Agepen reforça ações de combate a Covid-19

Já recebeu alta e está em isolamento domiciliar o servidor do Presídio Estadual de Dourados (PED) que testou positivo para o coronavírus - Foto: SECOM MS GOV

Já recebeu alta e está em isolamento domiciliar o servidor do Presídio Estadual de Dourados (PED) que testou positivo para o coronavírus. Tão logo tomou conhecimento do resultado do exame, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) adotou medidas para reforçar o combate à doença.

Foi realizada reunião com o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Saúde (SES) e vigilância sanitária, para a definição de medidas a serem adotadas. O PED passou hoje por uma nova desinfecção, serviço que é feito rotineiramente pela Agepen em todas as unidades penais do Estado.

Todos os servidores do mesmo plantão do servidor, que ele teve mais contato, já foram afastados preventivamente, ficarão sob observação e passarão por testagem. Além disso, todos os cuidados necessários estão sendo adotados também para a preservação da massa carcerária, seguindo as orientações da equipe técnica especializada.

Importante destacar que, conforme orientação da Agepen, todos os servidores em unidades prisionais de Mato Grosso do Sul trabalham com máscaras de proteção, além da disponibilização de álcool 70 para a higienização constante das mãos.

Esse é o segundo caso da doença identificado em servidores da Agepen, o primeiro foi de uma servidora da Capital que estava em período de férias e não teve contato com a unidade penal onde trabalha.

A falta dos servidores afastados do plantão na PED está sendo coberta com pagamento de horas extras e com servidores do expediente.