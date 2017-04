Com 99% da soja colhida, MS deve produzir 8,165 milhões de toneladas

Com 99% da área cultivada com soja em Mato Grosso do Sul colhida, o estado deve encerrar o ciclo 2016/2017 da oleaginosa produzindo 8,165 milhões de toneladas do grão, um volume 7,4% maior que o da temporada passada, que registrou 7,601 milhões de toneladas.

Os dados são da Associação dos Produtores de Soja do estado (Aprosoja/MS), com base em levantamento do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga).

Conforme a entidade, dos 44 municípios que concentram a produção da oleaginosa em Mato Grosso do Sul, 36 finalizaram a colheita até o dia 31 de março. Até essa data os trabalhos não haviam sido concluídos apenas em Bela Vista, Bonito e Jardim, na região sul; em Campo Grande e Terenos, na região central e em Camapuã, Paraíso das Águas e Rio Verde de Mato Grosso, no norte.

Analisando o avanço da colheita por regiões, a sul está mais avançada, com percentual médio de 99,4%, enquanto que a norte atingiu os 98,3% e a central 98,1%.

A Aprosoja/MS credita o aumento da produção do estado nesta temporada, que se confirmado deve ser um novo recorde, ao incremento de 2,4% na área cultivada nesta safra ante a anterior, de 2,46 milhões de hectares para 2,52 milhões de hectares e 4,9% na produtividade, que deve atingir a média de 54 sacas por hectare.



