Com 9,7 mil inscritos, provas para concurso de delegado da Polícia Civil começam daqui a pouco

As provas terão início às 14h / Arquivo

Acontece neste domingo a primeira etapa do concurso para delegado da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. As provas serão realizadas em Campo Grande. São 325 candidatos por vaga.

O concurso teve um total de 38.262 inscrições para 210 vagas distribuídas em 100 para investigador, 80 para escrivão e 30 delegado. Com 9.760 inscritos, o cargo de delegado é o mais concorrido

As provas terão início às 14h, na Universidade Anhanguera-Uniderp. Os portões abrem às 13h e fecham pontualmente às 14h.

A segurança será reforçada pelo governo, a Polícia Militar em parceria com a Agetran, vão organizar o trânsito em todo o entorno da Universidade, com efetivo trabalhando especialmente nas vias de acesso para dar vazão ao tráfego.

As provas para escrivão e investigador serão realizadas no dia 17 de setembro, na Capital, Dourados e Paranaíba.

A relação de inscritos e o ensalamento para o cargo de Agente de Polícia Judiciária serão publicados somente em setembro, próximo da data de realização da prova escrita.

