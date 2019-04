Com 97% das urnas apuradas, Netanyahu tem reeleição praticamente assegurada

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, está muito próximo de conquistar um quinto mandato. Na manhã desta quarta-feira, 10, o premiê estava muito próximo de uma vitória eleitoral que garantiria 65 dos 120 assentos do Parlamento do país para sua coalizão.

Com 97% dos votos apurados, o partido de Netanyahu, o Likud, elegia 35 parlamentares, mesmo número do principal rival, o Azul e Branco, do general Benny Gantz. Apesar do empate, o atual premiê conta com o apoio de partidos de direita e ultraortodoxos que lhe dão mais 30 assentos.

Se a vitória se confirmar, Netanyahu será conduzido à chefia do governo de Israel pela quinta vez desde 2009, o que o fará o líder mais longevo do país. Na noite de segunda, ainda com resultados parciais, o premiê se disse vitorioso no pleito. "É uma noite de tremenda vitória", afirmou.