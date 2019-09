Com 90% da obra concluída, Energisa inicia retirada da fiação dos cruzamentos da Rua 14 de Julho

A retirada dos postes de energia da Rua 14 de Julho, prevista no Programa Reviva Campo Grande, vem gerando muita expectativa agora que a obra está chegando ao fim. Nesta quinta-feira (26), a Energisa, concessionária de energia elétrica do Estado de Mato Grosso do Sul, deu início à retirada da fiação dos cruzamentos da via. De acordo com a assessoria da Energisa, todas as obras de adequação no sistema elétrico da área central foram concluídas, inclusive as estruturas de transição da rede aérea para subterrânea já estão implantadas. Atualmente, equipes da concessionária realizam a conexão das estruturas ao sistema elétrico da área central.

Segundo Fernando Corradi, gerente de Construção, Manutenção e Distribuição da Energisa, a etapa de retirada dos postes será iniciada após a conclusão do comissionamento da rede subterrânea pela Engepar e aprovação da Energisa, e também após a retirada de todo o cabeamento das empresas de telefonia e internet das estruturas existentes. “Após a energização da rede subterrânea, prevista para o mês de outubro, os clientes de média e baixa tensão serão migrados para as novas entradas de energia”.

Uma outra etapa da obra que também começou a ser executada é o paisagismo. Ao longo da rua, já é possível ver as árvores que trarão mais confortabilidade e frescor para a área central. Serão plantadas cerca de 180 unidades das espécies: ipê amarelo, árvore da China, aldrago, ipê branco, pau mulato, erva mate, pau ferro, jacarandá mimoso, lafontera da Amazônia, fruta de tucano, ipê roxo e grandiuva. O plantio segue até outubro. “É importante que as pessoas nos ajudem a cuidar das árvores, não jogando lixo nos canteiros, até porque as árvores são patrimônio de toda a população”, ressalta a consultora socioambiental do Reviva, Juliana Casadei.

A obra de requalificação da Rua 14 de Julho está 90% concluída. A previsão de entrega é no dia 29 de novembro e está sendo preparada uma grande decoração de Natal para chamar os consumidores para a área central.

Visita in loco

Nesta sexta-feira (27), o prefeito Marcos Trad, vereadores de Campo Grande e a coordenadora do Programa Reviva Campo Grande, Catiana Sabadin, visitaram a Rua 14 de Julho. A visita técnica, que contou com a presença da Professora da UFRJ e consultora do IPHAN, Sonia Rabello, encerra o Ciclo de palestras sobre o Plano Diretor, apresentado na Câmara de Vereadores.

Ao acompanhar de perto os ajustes finais do Reviva Campo Grande, Sonia ficou encantada com o avanço das obras. “Esse é um ponto estratégico do centro de Campo Grande. Há dois anos eu estive por aqui e o centro estava perdido. Aquele movimento de carros afastava os campo-grandenses do centro. Com esse calçadão, que é fundamental para os pedestres, paisagismo, iluminação de led, minha impressão é que daqui 5 anos haverá um movimento considerável de pessoas andando pela 14. Isso vai acarretar em um maior número de vendas para todos os comerciantes”, disse Sônia.