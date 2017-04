Com 89,7% dos votos contados, Macron tem 23,7% e Le Pen, 21,9%

Com 89,7% dos votos contados, o Ministério do Interior da França disse que Emmanuel Macron, do movimento En Marche! (social-liberal), tinha 23,7% dos votos, enquanto Marine Le Pen, do partido nacionalista Frente Nacional (extrema direita), vinha logo atrás, com 21,9%. O conservador François Fillon tinha 19,9% e o candidato de extrema esquerda Jean-Luc Mélenchon, 19,2%.

A provável ida de Le Pen e Macron para o segundo turno da eleição presidencial na França apresenta aos eleitores a possibilidade de escolha entre duas visões diametralmente opostas sobre o futuro da União Europeia e o lugar da França no bloco. Marine Le Pen quer que a França deixe a UE, enquanto o ex-ministro da Economia Emmanuel Macron quer uma cooperação ainda mais estreita entre os 28 membros do bloco. O segundo turno será realizado no dia 7 de maio. Fonte: Associated Press.

