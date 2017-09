Com 83 vagas, UFMS abre concurso público com salário de até R$ 4,1 mil

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abre no dia 21 deste mês as inscrições de concurso público para 83 vagas. As jornadas de trabalho são de 20h ou 40h semanais. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66 com auxilio alimentação no valor de R$ 458.

As oportunidades são para nível fundamental, médio/técnico e superior nos cargos de assistente de tecnologia da informação (1), auxiliar em administração (11), assistente em administração (27), técnico de laboratório/ biologia/física/química (6), técnico de tecnologia da informação (5), técnico em contabilidade (2), técnico em edificações (1), técnico em eletromecânica (1), técnico em enfermagem (2), técnico em prótese dentária (2), tradutor e intérprete de linguagem de sinais (6), analista de tecnologia da informação (2).

Também há vagas para arquiteto e urbanista (1), assistente social (5), contador (1), odontólogo (1), psicólogo – área 1 (1), psicólogo – área 2 (1), técnico em assuntos educacionais (3), médico (2), médico do trabalho (1) e médico veterinário/biotério (1). A prova está prevista para ser aplicada no dia 19 de novembro deste ano. Também haverá prova prática para os concorrentes ao cargo de tradutor interprete de Libras. As inscrições, que terminam no dia 3 de novembro, devem ser feitas pelo site da Fapec.

As oportunidades estão distribuídas nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 150.

