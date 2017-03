Com 83% ocupados por mulheres, secretaria de educação homenageia servidoras

Com 83% dos cargos ocupados por mulheres, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou, na tarde desta quarta-feira (8), uma homenagem às servidoras municipais pelo Dia Internacional da Mulher.

A solenidade, aberta pela secretária Municipal de Educação, Ilza Mateus de Souza, contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, da primeira-dama Tatiana Trad e da vice-prefeita, Adriane Lopes, que acompanharam as apresentações artísticas.

Só no prédio central do órgão, são 320 mulheres trabalhando, de um total de 506 funcionários. Ao todo, a Educação municipal conta com 7.688 servidoras, incluindo professoras e setor administrativo.

Para a secretária Ilza Mateus, estes dados demonstram a valorização da mulher pelo órgão. “Agradecemos a gestão atual por acreditar em nossa força e sensibilidade para administrar”, ressaltou.

A vice-prefeita, Adriane Lopes destacou a importância de refletir sobre as conquistas da mulher ao longo das décadas. “Já conquistamos muito, mas não podemos deixar de continuar batalhando pelos nossos sonhos”, disse a vice-prefeita Adriane Lopes, que também falou sobre a importância de abrir espaço às mulheres na administração pública. Precisamos da sensibilidade e do carinho da mulher para construirmos nossa gestão”, finalizou.

Já o prefeito Marquinhos Trad lembrou dos índices de violência doméstica na Capital. Segundo ele, a Casa da Mulher Brasileira atendeu 22 mil mulheres nos últimos dois anos. “É um dado triste, mas ao menos essas mulheres atendidas agora podem contar com respaldo e tem certeza que algo será feito por elas”, disse.

O prefeito ainda destacou a importância do trabalho dos profissionais da Educação no sentido de contribuir com a formação familiar dos alunos. “A estrutura comportamental de muitas famílias está destruída e cabe a vocês auxiliar nessa base”, pontuou.

Veja Também

Comentários