Com 62% dos votos apurados, Pete Buttigieg lidera primárias nos EUA

Os votos ainda não estão todos contados, mas, por enquanto, Pete Buttigieg está na frente das primárias dos democratas em Iowa, nos Estados Unidos (EUA).

Com 62% dos votos contabilizados, Buttigieg lidera com 26,9%, seguido de perto por Bernie Sanders, considerado favorito, com 25,1%, e em terceiro lugar aparece Elizabeth Warren, com 18,3%. Joe Biden não chega aos 16%.

A votação em Iowa é vista como uma espécie de barômetro, já que apontou o candidato vencedor das últimas quatro primárias dos democratas.

O democrata Pete Buttigieg é o primeiro candidato declaradamente gay a concorrer ao cargo de presidente dos Estados Unidos.

*Emissora pública de televisão de Portugal