Com 61 vagas, processo seletivo do Governo do Estado ainda recebe inscrições

Campo Grande (MS) – O Processo Seletivo do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), ainda recebe inscrições para vagas em Campo Grande, até terça-feira (14.11), e Três Lagoas até o dia 17 de novembro. Para Capital as vagas são para cuidador e nutricionista, e para Três Lagoas as oportunidades se estendem para motorista, cuidador, auxiliar de cuidador, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e coordenador.

O Processo Seletivo Simplificado tem como objetivo recrutar e selecionar profissionais para as funções especificadas, para prestação de serviços, por tempo determinado, nas unidades das Residências Inclusivas, bem como de acordo com as especificações do edital completo que pode ser acessado no Diário Oficial do Estado (DOE/MS) desde quarta-feira (1º.11), a partir da página 4.

A seleção tem como entidade responsável pela operacionalização, a Sedhast conforme previsto em seu Regulamento de Contratação de Pessoal. O Processo Seletivo Simplificado envolve ainda as seguintes etapas:

a) Inscrição;

b) Avaliação curricular

c) Entrevista pessoal.

Anexos disponíveis (antes de realizar o preenchimento dos anexos, confira o edital completo do Processo Seletivo Simplificado):

Anexo I

Anexo II

Anexo III (nutricionista)

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)