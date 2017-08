Com 560 vagas, TJMS abre inscrições para concurso publico

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul abriu inscrições para concurso que vai formar cadastro de reserva para futuro e eventual provimento na estrutura funcional do Judiciário do Estado. No total, são 560 vagas e salários entre R$ 4.913,79 a R$ 5.636,96. A prova objetiva está marcada para o dia 29 de outubro, em Campo Grande.

O cadastro de reserva será formado para os cargos de Analista Judiciário – Bacharel em Direito, Analista Judiciário – Bacharel em Administração e Técnico de Nível Superior, nas seguintes especialidades: Analista Técnico Contábil, Analista de Sistema Computacional, Bibliotecário, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Arquiteto, Médico, Odontólogo, Assistente Social, Psicólogo, Jornalista e Estatístico.

Para fazer a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico, link Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, preencher o cadastro (completo); preencher o formulário eletrônico de inscrição no Ambiente do Candidato; imprimir o boleto bancário, exclusivamente via internet. Confira o edital no endereço http://pucpr.br/concursos/tjms/2017e01/edital.php

