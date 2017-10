Com 5 mil frequentadores por semana, Belmar Fidalgo está sem bebedouro e torneiras em banheiros

Apesar dos 21 funcionários dedicados à manutenção e conservação, o local sofre com o vandalismo e mal uso das estruturas públicas - Divulgação

Uma das praças mais frequentadas de Campo Grande, o Belmar Fidalgo, localizado na Rua Dom Aquino, no Centro da Capital, está com as estruturas depredadas. Com média de cinco mil visitantes por semana, o espaço destinado à prática esportiva e lazer necessita principalmente de reparos nos banheiros, bebedouros e revitalização das quadras e pista de caminhada.

Inteiramente reformado pela última vez em 1994, a praça esportiva teve seu terreno doado em 1930, e a primeira estrutura construída em 1933 como estádio de futebol. Apesar dos 21 funcionários dedicados à manutenção e conservação, o local sofre com o vandalismo e mal uso das estruturas públicas.

De acordo com o administrador do espaço, Celso Elias Zottino, além do desgaste natural da iluminação e pintura, a ação humana é o principal fator de degradação. “Nos banheiros principalmente, as pessoas destroem as torneiras, os bebedouros e até alguns equipamentos”, comenta.

Ana Amélia Paiva, de 65 anos, frequenta a praça todos os dias pela manhã e relata os problemas. “É um local dedicado ao bem estar da gente, então não entendo porque os próprios usuários destroem se somos nós mesmos que vamos ficar sem um banheiro adequado e um bebedouro, por exemplo”.

Nesta quinta-feira (19), o vereador William Maksoud (PMN) apresentou à Prefeitura pedido de revitalização da praça, durante a sessão ordinária, na Câmara Municipal. “O Belmar é mais que uma praça esportiva, é um cartão postal da nossa cidade, faz parte da nossa história, por isso pedimos que o Executivo o revitalize, mas deixamos também nosso apelo à população, para preservar o local”, disse o parlamentar.

Com duas quadras poli esportivas, arena para quadras de areia, pista de cooper, banheiros, duchas, campo de futebol suíço, playground infantil, área para ginástica, sede administrativa, área verde e vasta iluminação, o local é muito frequentado, sobretudo aos finais de semana.

Ainda segundo o administrador da praça, recentemente, a Sisep (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos) realizou manutenção e substituição de lâmpadas em todo o local, mas outros serviços também são necessários.

#FaleComMaksoud - De acordo com o parlamentar, as reivindicações chegam ao gabinete por meio das periódicas visitas aos bairros da cidade e do canal #FaleComMaksoud, um número de telefone com WhatsApp (99988-7001) criado especificamente para o contato entre o vereador e a comunidade, a fim de colher as demandas das sete regiões urbanas da Capital, disponível 24h por dia, sete dias por semana.

“Por mais que toda semana percorramos os bairros da cidade para este fim, a ferramenta #FaleComMaksoud trouxe agilidade a esse processo e dinamiza nosso contato direto com a população, de modo que possamos encaminhar o pedido de todos”, comenta o vereador.