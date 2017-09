Com 4,5 mil veterinários em MS, Conselho ressalta importância da profissão

Eles se dedicam a cuidar dos rebanhos de equinos e bovinos, entre outros animais de grande porte, e dos animais domésticos que diariamente estão presentes na vida das famílias. No último dia 9 de setembro foi celebrado o Dia Nacional do Médico Veterinário e o presidente do conselho que reúne os profissionais em Mato Grosso do Sul, João Vieira de Almeida Neto, veio à Assembleia Legislativa enfatizar a importância dos profissionais para o bem-estar humano.

"Estamos na saúde pública, nos cuidados com as zoonoses, atuamos na inspeção dos produtos de origem animal e verificamos as condições sanitárias, inclusive no que se destina à exportação. Além disso, estamos na pesquisa e também atuamos junto aos chamados pets. Nossa profissão caminha junto com a história da humanidade", explicou o veterinário durante a sessão plenária desta terça-feira (12/9).

Segundo ele, estão registrados junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV/MS) e atuantes no Estado aproximadamente 4,5 mil veterinários, nas mais diversas áreas. Almeida Neto lembrou que os profissionais também são importantes no combate às doenças emergentes, como as gripes suína e viária, e para a promoção da saúde única, termo usado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ao preconizar os cuidados com a saúde animal para a garantia do bem-estar humano e a preservação de ambientes saudáveis. O presidente do CRMV/MS veio à Casa de Leis a convite do deputado Marcio Fernandes (PSDB), que é médico veterinário e presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira da Casa de Leis.

