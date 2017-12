Com 2ª prisão na família, aposentada revive drama

Um dia após ter recebido a notícia de que seu filho João (nome fictício), de 34 anos, cumprindo pena de 8 anos por tráfico de drogas, tinha conseguido ir para o regime semiaberto, a vida da aposentada Claudia (nome também fictício), de 61 anos, voltou a "virar do avesso", como ela diz. Seu genro, de 26 anos, também foi apanhado com drogas e está preso há seis meses em Sorocaba, no interior paulista, onde a família reside.

"Parece que todo o drama que já passei está recomeçando. Eles têm três filhos pequenos - o mais novo, um bebê de só quatro dias. Com dois presos na família, fica complicado. O que posso fazer para ajudar essas crianças?"

O rapaz foi preso em junho com porções de cocaína e crack. Ele alegou que a droga era para consumo, mas não convenceu os policiais, segundo a aposentada. "Minha filha disse que ele não é usuário, então o que ele fazia com a droga?"

Mecânico, o rapaz perdeu o emprego por causa da prisão. Já a família ficou sem renda. "A casa é alugada e ela, com três crianças pequenas, não pode nem pensar em trabalhar. Vamos ter de ajudar eles com o que não temos." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.