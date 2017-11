Com 240 inscritos, cursos profissionalizantes da Funsat têm início nesta segunda-feira

Com expectativa de uma nova oportunidade e a garantia de um certificado nas mãos, 240 alunos (as) iniciaram nesta segunda-feira (20) os cursos profissionalizantes na Fundação Social do Trabalho – Funsat.

Os cursos oferecidos Na área da Construção Civil como Auxiliar de Eletricista, Auxiliar de Encanador, NR10, Pintor Predial e Residencial, Gerenciamento de Canteiro de Obras, Introdução à Segurança do Trabalho. Já no arco do Artesanato é oferecido o curso de Artesanato em Fuxico e, na alimentação, os participantes aprendem sobre a Higiene na manipulação de alimentos.

Para das as boas vindas aos alunos e entregar as apostilas dos cursos, o diretor-presidente da Funsat Cleiton Franco disse que a iniciativa demonstra a seriedade da atual gestão, que tem um olhar especial voltado para as famílias e a geração de trabalho e renda. “Estamos aqui para qualificá-los e fazer a intermediação para o mercado de trabalho, este é mais um dos compromissos do nosso prefeito Marquinhos Trad”, ressaltou.

Morador do Bairro Cristo Redentor, Antonio Dias da Silva, disse que está há dois meses desempregado e espera mais oportunidades com o certificado em mãos. “Estou fazendo o curso para obter o aprendizado e o certificado, pois estou há dois meses desempregado. O último emprego foi na área de serviços gerais em prédio. Estou me capacitando, pois nessa área sempre tem serviço”. declarou.

Sem emprego com registro em carteira há três anos, outro inscrito no curso, Jeová Ferreira Monteiro, também busca qualificação para garantir um bom emprego na área da construção civil. “ Já trabalhei na área como pedreiro, carpinteiro e esse curso é mais uma profissão. Sei o básico de pintura e quero me aperfeiçoar , conhecer novas técnicas, receber dicas sobre material, tinta e tudo mais que eu puder aprender”, frisou o residente na Vila Sobrinho.

Os cursos terão a carga horária média de 40 a 100 horas/aula, com aulas ministradas de segunda a sexta, no período matutino – das 07h30 às 11h30 e no período vespertino – das 13h às 17h, na sede da Funsat.

O Programa Qualifica Campo Grande da Funsat objetiva atender a população e qualificar os (as) trabalhadores (as) do sistema público de emprego e trabalhadores ocupados e autoemprego.