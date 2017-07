Com 15 mil servidores qualificados Escolagov abre caminho para se transformar em Universidade

Campo Grande (MS) – Com a meta de transformar a instituição em uma grande Universidade Corporativa, a Fundação Escola de Governo, através do Conselho Administrativo apresentou nesta quarta-feira (26.7), um relatório de prestação de contas das ações que vem sendo desenvolvidas na instituição. Do início da gestão Reinaldo Azambuja para cá, mais de 15 mil servidores já receberam qualificação.

Em 2015 foram ofertados 59 cursos presenciais, com 2.260 concluintes. Na modalidade a distância (EAD), foram 44 cursos e 1.707 formandos. No ano de 2016, a Escolagov produziu os dois primeiros cursos da Fundação, que são o Edoc Comunicação Eletrônica e a Introdução da Gestão por Competência. Ao todo foram 60 cursos presenciais, com 3.226 concluintes e 50 cursos a distância com capacitação de 4.571 servidores. Em 2017, já são 1.633 concluintes em 21 cursos presenciais e 1.912 servidores qualificados em seis cursos a distância.

Para o secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, a Fundação Escola de Governo a cada dia vem consolidando seu papel protagonista na formação e qualificação dos servidores, mas é importante que os gestores exerçam a função de agentes multiplicadores. “É importante que todos nós trabalhemos como agentes multiplicadores dessas ações. Ainda temos servidores que desconhecem nosso portfólio de cursos. Ainda temos servidores que não tem conhecimento dos convênios que são celebrados que hoje oferecem desconto de 10%, 20% e até 30% em instituições de ensino”, pontuou Assis.

Já o diretor-presidente, Wilton Paullino Júnior, lembrou que a instituição vem despontando como uma ferramenta fundamental na capacitação dos servidores dentro desse novo conceito de governança estabelecido em 2015 pelo Governo do Estado. “Os servidores são capazes de transformar esses conhecimentos adquiridos em fator determinante para agregar qualidade nos serviços prestados pelo Governo de MS. Nossos instrutores passam por qualificação rigorosa e temos recebido um feedback muito positivo”, declarou. Durante a reunião foi apresentado o calendário de cursos até o mês de dezembro.

