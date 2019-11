Com 1,4 mil vagas, IFMS encerra na quarta-feira inscrições para cursos técnicos integrados

São 11 opções de cursos - Arquivo

Termina na quarta-feira (6) o prazo de inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos integrados ao ensino médio no primeiro semestre do IFMS (Instituto Federal de Mago Grosso do Sul.

São 1,4 mil vagas distribuídas em 11 opções de cursos nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

No técnico integrado, o estudante cursa o ensino médio regular e as disciplinas da formação profissional e tecnológica ao mesmo tempo. O diploma possibilita tanto o ingresso na universidade como no mundo de trabalho.

Os interessados deverão se inscrever no exame de seleção 2020, pela página do candidato da central de seleção. A prova será aplicada no dia 24 de novembro, nos dez municípios onde o IFMS tem campus. O resultado preliminar está previsto para 16 de dezembro. No dia 20 serão divulgados o resultado final e a primeira chamada, com matrículas entre 14 e 17 de janeiro.

O cronograma completo está disponível na página do Exame de Seleção 2020, onde também estão disponíveis informações sobre os cursos ofertados e provas anteriores do processo seletivo. O edital pode ser acesso no endereço eletrônico https://www.ifms.edu.br/